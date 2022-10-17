Собянин сообщил о завершении мобилизации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении в российской столице так называемой частичной мобилизации на войну в Украине.

В сообщении, опубликованном на сайте мэрии, говорится, что по информации военного комиссара Москвы все задачи по мобилизации выполнены. Пункты сбора мобилизованных закрываются уже сегодня в 14:00 мск, а повестки, разосланные ранее, прекращают своё действие.

Сколько именно москвичей мобилизовали, Собянин не уточнил.

В течение последних нескольких дней сообщалось об "облавах" в общежитиях Москвы, а также у станций метро, где сотрудники полиции и военкоматов вручали повестки. При этом военком Москвы утверждал, что этого не происходит.

Подобная практика вызвала недовольство влиятельного члена Совета Федерации Андрея Клишаса, который написал, что "действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка".

Президент России Владимир Путин в пятницу заявлял, что мобилизация должна завершиться в течение ближайших двух недель. Ряд регионов заявлял о её завершении ещё раньше.