Собянинский погост. Москва создаёт одно из крупнейших кладбищ в мире

Жители поселения Щаповское в Новой Москве выступают против создания нового кладбища "Белые березки". По планам, оно займет более 500 гектаров и станет одним из самых больших в мире. В похоронной отрасли, однако, уверены: проект столице необходим. Особенно во время пандемии.

Кладбище вместо свалки

Поселение Щаповское – район Новой Москвы, граничащий с подмосковным Подольском. При этом на большой площади (86 квадратных километров) в поселках Щаповского живет всего 10 тысяч человек.

Через открытый конкурс уже выбрана компания, которая будет готовить проект

О создании здесь кладбища власти впервые заговорили в 2017 году. На этой отдаленной территории мэрия планировала построить самый большой в Европе мусорный полигон "Малинки", а рядом с ним – гигантское кладбище "Белые березки". Начались протесты: вонь от "Малинок" могла разойтись на десятки километров вокруг и угрожать здоровью сотен тысяч людей. Мэр Москвы Сергей Собянин заморозил создание мусорного полигона и, вместе с ним, кладбища на 500 гектаров.

Однако в октябре этого года жители Щаповского обнаружили на веб-ресурсах мэрии документы о том, что процесс создания "Белых березок" реанимирован: летом Москомархитектура выпустила распоряжение о создании проекта планировки территории кладбища. Через открытый конкурс уже выбрана компания, которая будет готовить проект.

После обнаружения новых документов протесты возобновились

Мэрия отвела на эту процедуру 28 миллионов рублей, победило ООО "Стадия". С изначальной цены сбросили всего тысячу рублей – планировка обойдется в 27 миллионов 999 тысяч. Соперник "Стадии" запросил на четыре миллиона меньше. По данным "Контур.Фокуса", "Стадия" реализовала ряд проектов для московской мэрии в 2018-2019 годах, однако затем проигрывала столичные конкурсы, в которых участвовала. В "Адресно-инвестиционной программе" мэрии 2021 года на "Белые березки" выделено 1 миллиард 950 миллионов рублей, годом строительства обозначен 2024-й.

После обнаружения новых документов протесты возобновились. В них участвует меньше людей, чем в истории с "Малинками", но петиция против "Белых березок" на Change.org набрала более четырех тысяч подписей. Также местные активисты пишут обращения в органы власти и собирают "бумажные" подписи.

К этому месту ведет одна двухполосная дорога: представляете, какие у нас пробки будут

– Там будет крематорий: при огромном размере кладбища он не будет пустовать. Дым от сжигаемых трупов вряд ли полезен, ветер будет разносить его по поселкам. Грунтовые воды у нас неглубоко, многие пользуются колодцами. Можно ли ими будет пользоваться рядом с кладбищем? Территория "Белых березок" – это 500 гектаров леса! Сейчас там гуляют жители, со всей округи приезжают собирать грибы. К этому месту ведет одна двухполосная дорога: представляете, какие у нас пробки будут, например, на родительские [субботы]? – рассказывает Радио Свобода жительница Щаповского Арина.

Лес и дороги

С транспортной доступностью действительно есть вопросы: на Калужском шоссе и без "Белых березок" много пробок. "Красная пахра", запланированная самая южная станция столичного метрополитена, будет открыта во второй половине 2020-х – точной даты пока нет. Но и от "Красной пахры" до "Белых березок" надо будет ехать 13 километров. От "Ольховой" (одной из ныне действующих самых южных станций московского метро) – 29 километров.

Департамент природопользования мэрии Москвы эта ситуация не очень заботит

Вся территория будущего кладбища – лес. Прошлые строительные проекты в Новой Москве, за исключением дорог, создавались на полях, без таких больших вырубок. Департамент природопользования мэрии Москвы эта ситуация не очень заботит. В телеграм-чате "Соседи против кладбища" (там жители Щаповского координируют свои действия, в нем около двухсот участников) был опубликован ответ экологического департамента мэрии. Обращение жителей оттуда просто переслали в Департамент торговли и услуг, ответственный в Москве за кладбища.

Пресс-секретарь Департамента торговли и услуг Тарас Белозеров попросил Радио Свобода прислать официальный запрос о "Белых березках", на момент публикации ответ не был получен. Также не ответила на предложение об интервью пресс-служба ГБУ "Ритуал" (госорганизация, управляющая московскими кладбищами).

Создание кладбища приведет к улучшению инфраструктуры в Щаповском

– Хотим, чтобы у нас были леса, поля, деревни. Мне как депутату – и моим избирателям – не хотелось бы, чтобы у нас [открыли "Белые березки"]. Но так как кладбище уже в "Адресно-инвестиционной программе", остановить его создание сложно, – рассказывает Радио Свобода муниципальный депутат из Щаповского Алексей Якушкин.

В свою очередь его коллега по муниципальному совету, депутат Андрей Круглов отметил в разговоре с Радио Свобода, что создание кладбища приведет к улучшению инфраструктуры в Щаповском. Вырубку леса он назвал "спорным вопросом" и выразил надежду, что по проекту кладбища будут проведены публичные слушания.

Мест все меньше

С дефицитом мест на кладбищах сталкиваются практически все мегаполисы и в России, и в мире. В октябре 2020 года глава ГБУ "Ритуал" Артем Екимов заявил в интервью РБК, что дефицит с местами на московских кладбищах удалось преодолеть благодаря расширению старых кладбищ и что "проект рядом с "Малинками" находится на стадии проработки". Но по данным "Важных историй"(включено в России в реестр СМИ-"иноагентов"), к середине 2021 года на столичных кладбищах вновь возник дефицит мест из-за высокой смертности в пандемию.

Руководитель Союза ритуальных работников Антон Авдеев рассказал Радио Свобода, что в Москве и области все сложнее найти места, подходящие по всем санитарным требованиям для создания новых кладбищ. Он предполагает, что "Белые березки" могут заполняться довольно долго. За это время будет реализована система электронного учета могил в России: она позволит, в том числе, быстро находить, где похоронены родственники умершего. Законодательство позволяет хоронить родственников на одном участке "гроб в гроб", если с момента предыдущего погребения прошло более 20 лет. По мнению Авдеева, это замедлит процесс разрастания кладбищ.

Все это удобно собрать в одном месте, чем разделять на много маленьких кладбищ

– Как правило кладбища делают площадью от 40 гектаров, 500 гектаров – это слишком много. Подъезды, инфраструктура будут стоить колоссальных денег. Но скорее всего, там будут и похоронные дома, трапезные, кремация. Может быть, мусульманский участок сделают. Все это удобно собрать в одном месте, чем разделять на много маленьких кладбищ, – считает Павел Кодыш, президент Союза похоронных организаций и крематориев России.