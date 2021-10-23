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Пандемия и антиваксеры: как умирает Россия! "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 42-й недели 2021 года

Россия вновь обновила максимум новых случаев заражения COVID-19, число смертей тоже растет. В Москве – локдаун и QR-коды. Чем продиктован ввод новой "нерабочей недели" в России? Алексей Навальный – лауреат Сахаровской премии, присужденный Европарламентом. Поможет ли очередная международная награда выжить в тюрьме "главному политическому оппоненту" Владимира Путина?

"Игра в кальмара" – покорившая мир азиатская сенсация Netflix. Стоит ли тратить девять часов на просмотр сериала, который бьет все зрительские рекорды? От мегахита Gangnam Style до суперпопулярного бойбенда BTS, от обладателя "Оскара" кровавой драмы "Паразитов" до азартного триллера "Игры в кальмара". Южная Корея – новый поставщик массового культурного контента планеты.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с адвокатом и обладателем двух "Хрустальных сов" клуба знатоков "Что? Где? Когда? " Ильей Новиковым, экономистом Александрой Суслиной и востоковедом-филологом, переводчиком из Южной Кореи Ильей Беляковым.

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