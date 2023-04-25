"Содержать невыгодно". Образование и "особенные" дети

В Москве родители детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) выступают против сокращения специальных образовательных программ. Однако в пресс-службе Департамента образования и науки московской мэрии утверждают, что дети с особенностями развития получают все положенные для них занятия и поддержку.

В школу – пешком

В современной российской системе образования нормой является обучение ребенка в школе, до которой он может добраться пешком. Если в школу зачисляется ребенок, сильно отличающийся от сверстников, он должен получать соответствующую его особенностям помощь в обучении.

Для разных случаев – аутизм, гиперактивность, ДЦП и другие – существуют специальные "образовательные маршруты". В Москве их утверждает Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (ЦПМПК). После получения "образовательного маршрута" школа формирует специальную программу для нуждающихся детей и получает на это финансирование.

Некоторые родители детей с ОВЗ стремятся, чтобы их ребенок учился с обычными детьми. Но в среднем в московском школьном классе сейчас их около тридцати, поэтому часть родителей настаивает, чтобы их детям создавали небольшие специализированные классы. В зависимости от диагнозов, они имеют право на обучение в государственных школах в классах на 12 или даже 6 детей.

Порядок формирования таких программ достаточно запутанный. При желании школа может на этом сэкономить. Несколько конфликтов на почве сокращения коррекционных классов сейчас разворачивается в Москве.

Оставшихся перевели в обычные группы детского сада

В районе Вешняки в образовательном комплексе (несколько школ и детских садов) №1512 родители пожаловались депутату Московской городской думы Евгению Ступину на сокращение коррекционной группы в детском саду. Группа существовала несколько лет, но большая часть детей выросли и ушли в школу. Оставшихся перевели в обычные группы детского сада, по утверждению дирекции школы, оказывая им там поддержку логопеда, психолога и тьютора.

Сергей Качур, участник инициативной группы родителей, отметил в разговоре с Радио Свобода, что для детей с особенностями развития очень важна правильная поддержка в раннем возрасте: она может сыграть решающую роль в том, сможет ли впоследствии человек вести самостоятельную жизнь.

В разных районах

– Во втором классе мы доучиваемся. В третьем администрация школы почему-то решила, что наши дети готовы выходить в обычные классы, – рассказывает Радио Свобода Марина Ковалева, мать ребенка с особенностями развития из специального класса в образовательном комплексе №2053 в Некрасовке.

Она говорит, что родители учащихся специального класса не согласны с его закрытием: были длинные и пока безрезультатные переговоры с дирекцией. По данным родителей, закрытие класса связано с сокращением расходов. Некоторые родители рассматривают перевод своих детей на домашнее обучение либо переход в частную школу.

Администрация школ и детских садов убеждает родителей, что их дети получат всю положенную им поддержку

– В 2020 году я получила заключение ЦПМПК о том, что у моего младшего сына ограниченные возможности здоровья. Нашла для него садик в образовательном комплексе "Школа 949". Нас туда взяли в группу компенсирующего типа с небольшим количеством детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году там было 12 детей. Затем в образовательном комплексе сменился директор, и наша группа быстренько стала не компенсирующего типа, а общей направленности. В группе теперь 24 ребенка, некоторые без диагноза ОВЗ. Со следующего года её закрывают, предлагают нам перевестись в группу общей направленности с численностью 30–35 человек. Диагноз моего ребенка – задержка психического развития, также он у меня социофоб, ему это не подходит, – рассказывает Лариса Кокорина, жительница Орехово-Борисово.

Кокорина также вела длительные и пока безрезультатные переговоры с дирекцией школы и столичным департаментом образования. Во всех случаях – в Вешняках, Орехово-Борисово и Некрасовке – администрация школ и детских садов убеждает родителей, что их дети получат всю положенную им поддержку в обычных классах. Но родители с этим категорически не согласны. На момент публикации материала ни один из директоров этих образовательных комплексов не ответил на вопросы Радио Свобода.

По неполитическим вопросам прокуратура вполне может восстановить законность

– На уровне Москвы это системная проблема. Такие ситуации есть в Некрасовке, Новокосино, Вешняках – это мой избирательный округ, с этих районов ко мне люди обращаются. Но такие же проблемы у людей в южных районах Москвы. Председатель комиссии по образованию Мосгордумы Евгений Бунимович (на момент публикации Радио Свобода с ним связаться не удалось) по подобным обращениям отправил запрос в прокуратуру. Такое впечатление, что есть гласное или негласное указание их оптимизировать. Видимо, содержать малочисленные группы невыгодно, таким образом экономят на детях-инвалидах и их родителях. Очень надеюсь: по неполитическим вопросам прокуратура вполне может восстановить законность, – рассказывает Евгений Ступин.

Необходимая поддержка

Пресс-служба Департамента образования и науки московской мэрии предоставила Радио Свобода подробный комментарий.

"Дети с особыми образовательными потребностями могут обучаться в любой столичной школе с учетом их психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Всем детям с особыми образовательными потребностями предоставляется психолого-педагогическое сопровождение. В этом активно помогает Городской психолого-педагогический центр, который сотрудничает со школами и специалистами по вопросам инклюзии. Образовательные организации получают консультативную и методическую помощь, повышают квалификацию педагогов. Помимо этого, в каждом районе города есть Ресурсные школы, которые созданы для оказания консультативной помощи всем школам по вопросам обучения детей с ОВЗ, а также решения задач методического сопровождения и инклюзивного образования. Любой педагог или целая управленческая команда могут получить консультацию для работы с детьми с ОВЗ", – утверждают в пресс-службе.

По данным департамента образования, в 2053 образовательном комплексе не планируется закрытие коррекционных классов. В 949-м – недовольна ситуацией только одна мать, и ей предложили коррекционную группу в другом детском саду. В детском саду 1512-го образовательного комплекса нуждающиеся дети получают всю необходимую им поддержку в обычных группах.

В статистике никто даже не заметит эти несчастные классы

Собеседник Радио Свобода из НКО, занимающегося помощью детям с особенностями развития, говорит, что сокращение расходов на образование для таких детей действительно происходит. Например, раньше в программе московской мэрии "Ресурсная школа", обеспечивающей столичную систему образования коррекционными педагогами, участвовало 70 школ в Москве, а в этом году – только около 30.

– Инклюзивных классов в Москве вообще немного по сравнению с другими регионами. Причина в недостаточном финансировании образования для детей с ОВЗ. Ресурсные группы и специализированные классы существовали в основном потому, что родители инициировали их создание, родители и профильные НКО сами изыскивали на них деньги. Сейчас платежеспособность людей падает, а гранты НКО получают… на другие цели. Из России ушли крупные доноры. Но в статистике никто даже не заметит эти несчастные классы. Можно выдать их закрытие за якобы организацию полной инклюзии, интеграцию детей с особенностями в среду обычных детей, – рассказывает он.