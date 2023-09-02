Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии

Кандидат от "Единой России" на пост губернатора Хакасии Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.



"Я принял сложное, но честное решение – снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали. Рассчитываю на вашу поддержку и понимание. Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост", – написал он.

Сокол находится в больнице с осложнениями после перенесённого перитонита. Как сообщала пресс-служба "Единой России", Сокола экстренно госпитализировали в Москве вечером 31 августа. Врачи госпиталя диагностировали у политика венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. По словам Сокола, врачи категоричны: "подняться с койки – получить ещё более тяжёлые осложнения".

Политик подчеркнул, что остаётся главой регионального отделения "Единой России", и пообещал вернуться в работу, "как только встанет на ноги".

Выборы губернатора Хакасии пройдут на следующей неделе. Движение в защиту прав избирателей "Голос" называло их единственными конкурентными выборами на пост главы региона. В бюллетене должно было быть четыре кандидата, но основная борьба шла между Соколом и нынешним губернатором Валентином Коноваловым от КПРФ, который "искренне пожелал" Соколу скорейшего выздоровления. "Голос" считал итоги кампании непредсказуемыми.