Несекретные секреты. ФСБ вводит цензуру для журналистов

Федеральная служба безопасности России утвердила перечень "не составляющих государственную тайну" сведений, которые могут быть использованы против безопасности России "при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства". Этот перечень впервые был опубликован еще 19 июля и уже тогда вызвал шок у российских журналистов: согласно документу, им теперь нельзя писать о дедовщине, о коррупции в "Роскосмосе" и о десятках других тем, которые многократно освещались не только в оппозиционных, но и в прокремлевских СМИ.

Документ является частью поправок к антисанкционному "закону Димы Яковлева", которыми в конце 2020 года был расширен список потенциальных физических лиц – "иностранных агентов". Теперь, чтобы не быть признанным "иностранным агентом" и избежать уголовного преследования, недостаточно отказаться от получения денег из-за рубежа – достаточно, например, написать статью о случае дедовщины в армии: это может быть трактовано как сбор сведений о "о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках" (пункт 14 приказа ФСБ).

Российские журналисты уже приняли утверждение списка на свой счет – многие из них пишут, что сбор фактически любой информации в открытых источниках теперь оказывается вне закона. Пользователи соцсетей обращают внимание и на тот факт, что под действие нового закона могут попасть и сами российские чиновники и официальные лица, например, Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса", – сведения об этой корпорации также признаны ФСБ "опасными".

Уехавший из России в Грузию из-за давления властей адвокат Иван Павлов не понаслышке знает и о том, как сложно в России оспорить статус "иностранного агента" (в 2014 году Минюст признал "иноагентом" учрежденный Павловым фонд "Институт развития свободы информации"), и о рисках, которые несет с собой журналистская деятельность – несмотря на отъезд из России Павлов остается адвокатом обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова.

Радио Свобода попросило Ивана Павлова ответить на несколько вопросов об утвержденном ФСБ "Перечне сведений ‎в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".

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– Название этого документа – "Перечень ‎сведений, которые при их получении иностранным государством могут быть использованы против безопасности ‎Российской Федерации". Означает ли это, что просто интересоваться описанными в перечне вещами можно, не опасаясь стать иностранным агентом?

– Интересоваться можно чем угодно, но теперь у государства появляется инструмент для преследования (в том числе, в уголовном порядке) тех лиц, которые, по мнению государства, собирают эту информацию не для внутреннего использования, а в интересах зарубежного источника. Государство может счесть, что это так, ничего не объясняя, просто сославшись на "вопросы безопасности". Получить от него объяснения, почему оно посчитало, что информация собирается для иностранного источника, будет очень сложно даже в суде. Решение органов безопасности, ФСБ, будет превалировать в этом случае как основное доказательство, и суд будет ориентироваться исключительно на мнение ФСБ.

– Зачем ФСБ вообще понадобилось составлять такой детальный список? Мы знаем на примере вашего подзащитного Ивана Сафронова, что за сбор подобной информации можно преследовать человека и без всяких списков. Означает ли появление перечня, что это преследование ФСБ хочет сделать массовым?

– Да, все дело в том, что в новой статье УК – 330.1, говорится о том, что по ней будут преследовать, если "нет признаков государственной измены". Если такие признаки есть – будут преследовать по статье 275. Все это очень субъективно и решаться будет практически произвольно, но и статья 330.1 предусматривает до 5 лет лишения свободы.

– Расскажите подробнее, что это за статья. Ведь в законе говорится лишь о том, что за работу с указанными в перечне сведениями можно получить статус иностранного агента. В какой момент человек, собиравший эту информацию, может стать обвиняемым по уголовному делу?

– Уголовное дело могут завести, если скажут: "Вот вы пока еще не внесли себя в реестр "иностранных агентов", не подали заявление на вступление в этот славный список, а сбор информации уже осуществляете". Именно сбор информации лицом, которое де-факто является «иностранным агентом», но не зарегистрировано в списке Минюста, будет теперь караться в уголовном порядке.

Часть 3 статьи 330.1 УК РФ Неисполнение установленных законодательством Российской Федерации обязанностей по представлению в уполномоченный орган заявления (уведомления) о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) отчета о деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 1 статьи 19.7.5-4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо неисполнение обязанности по представлению в уполномоченный орган заявления (уведомления) о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, совершенное лицом, осуществляющим на территории Российской Федерации в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении указанными субъектами могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса), - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

– Получается, что теперь для того, чтобы стать "иностранным агентом", даже не обязательно получать финансирование из-за рубежа?

– Необязательно, да.

– Есть ли какие-то конкретные пункты в этом перечне, которые обратили на себя ваше внимание еще в июле, когда он был впервые опубликован?

– Мне как адвокату бросился в глаза пункт, который относит к включенной в перечень информации данные предварительного расследования по уголовным делам, которые ведутся органами Федеральной службы безопасности и военными следственными органами Следственного комитета. Получается, что в зону риска попадают не только журналисты, которые пишут про подобного рода дела, но еще и адвокаты, которые ведут профессиональную адвокатскую деятельность, собирая для этого информацию.

– Но все-таки, насколько можно судить по реакции, больше всего этот список взволновал журналистов. Как вы думаете, могли ли для ФСБ стать триггером какие-то конкретные журналистские расследования – например, о концентрации российских войск у украинской границы?

– Не хочу гадать, что стало триггером, но мы живем в очень бурно меняющемся мире, нагнетание, которое сейчас происходит, приводит к подобного рода законодательным инициативам.

– Как вы думаете, почему так много места в этом перечне уделено информации о "Роскосмосе", причем порой в каких-то комичных формулировках – например, запрещено собирать сведения о "проблемах, которые сдерживают развитие Роскосмоса".

– Да, значительная часть сведений в перечне посвящена космической тематике, но почему на ней сделали упор, не знаю. Может быть, специалист из Роскосмоса проявил инициативу и "набросал" слишком много данных по своей сфере. Я думаю, этот список собирался на основании информации из разных ведомств, связанных с военными и оборонкой, и свою роль мог сыграть человеческий фактор.

– Можно вспомнить десятки "патриотических" статей и постов в социальных сетях, написанных прокремлевскими журналистами и также попадающих под определения этого закона. Означает ли это, что им теперь придется признать себя "иностранными агентами"?

– У нас любое законодательство применяется очень избирательно. Как говорится, "для друзей – все, для остальных – закон". Это законодательство создано "для остальных".

– Что бы вы как адвокат могли посоветовать в связи с принятием этого перечня журналистам, которые имеют дело с описанной в нем информацией? Можно ли попробовать как-то уберечь себя от преследования, не прекращая заниматься профессиональной журналистской деятельностью?

– Как адвокат я скажу, что все очень индивидуально. Я не готов давать какие-то универсальные советы. Разумеется, журналист в России – это отдельная и очень рискованная профессия. Честь и хвала тем из них, кто профессионально и честно исполняет свой долг. Если будут конкретные вопросы со стороны индивидуальных лиц, уверен, что адвокаты (и я, в частности) будут готовы на них ответить, но каких-то универсальных советов я бы здесь давать не стал, – говорит адвокат Иван Павлов.

В пятницу утверждение списка "сведений, которые могут быть использованы против безопасности России" прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль не имеет к его составлению никакого отношения и порекомендовал обращаться за комментариями в ФСБ. Отвечая на вопрос о том, представляет ли список и закон, для выполнения которого он составлен, "опасность для свободы слова в России", Песков посоветовал «смотреть правопримененческую сторону и оценивать каждый конкретный случай, если таковые будут иметь место".