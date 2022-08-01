Чувашские солдаты добиваются выплат за участие в боевых действиях в Украине

Более 40 добровольцев из чувашского именного батальона "Атал", участвующего в военных действиях в Украине, обратились к главе республики с требованием выплатить им обещанные 200 тыс рублей. Об этом сообщает "Новая газета.Европа" со ссылкой на телеграм-канал "7х7".

Указ о единовременных денежных выплатах добровольцам и их семьям был подписан главой Чувашии Олегом Николаевым 11 июля, однако денег бойцы так и не получили.

50 тысяч рублей им были обещаны сразу после заключения контракта, остальная сумма – через три месяца службы. Кроме того, по сообщению местных властей, для них предусмотрены льготы в размере 40 тысяч рублей на газификацию дома, ежемесячная выплата порядка 3,5 тысяч рублей и компенсация 50% коммунальных расходов; их дети смогут поступать по квотам в местный ВУЗ и проходить санаторно-курортное лечение.

Бойцы батальона направили обращение к главе республики Чувашия Олегу Николаеву и Госсовету Чувашии. В нем утверждается, что они не получают ни единовременной выплаты, ни суточных, которые должны были составлять 2 тысячи рублей в день. Местный кандидат в депутаты от КПРФ Юрий Шакеев опубликовал в Youtube видеоролик, в котором контрактники подтверждают задержку выплат, причём отмечают, что в других аналогичных батальонах таких проблем нет.