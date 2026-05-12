Сообщается о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА

Стало известно о гибели на войне в Украине первого российского студента, завербованного в войска беспилотных систем. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си. Как ей удалось выяснить, 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Министерством обороны 3 января 2026 года, прошёл обучение на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и погиб 6 апреля в Луганской области, спустя всего две недели после окончания обучения.

Аверин учился на последнем курсе в Бурятском республиканском техникуме строительных и промышленных технологий и должен был в этом году получить диплом. Он был воспитанником детского дома в селе Тимлюй, в 11 лет его взяли в приемную семью. Срочную службу в армии он не служил.

По словам его приёмной матери Оксаны Афанасьевой, Аверин подписал контракт втайне от неё. 2 апреля он в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где "нет связи". Уже 8 апреля ей сообщили о его гибели. По официальной версии, он погиб при минометном обстреле. Афанасьева считает, что Аверина отправили в штурм: "Ребёнок три месяца учился на БПЛА, а мы его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил", - сказала она. При этом представители Минобороны ранее утверждали, что завербованных в войска беспилотных систем не будут отправлять на передовую.

По словам Афанасьевой, есть погибшие и среди других бывших студентов техникума, однако подтвердить это журналистам не удалось.

В техникуме, где учился Валерий Аверин, регулярно проводились так называемые уроки мужества, на которых студентов агитировали на службу по контракту. Войсковая часть 63411 организовала там "выставку инженерного вооружения", на которой показывали в том числе и дроны.

О кампании по вербовке студентов на войну в Украине - в войска беспилотных систем - с начала года сообщают сами студенты различных вузов и колледжей, их родители и общественные организации. В начале 2026 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил ректорам крупнейших российских вузов, что контракт с Минобороны должны заключить не менее 2% студентов. Об этом Faridaily рассказал знакомый ректора одного из московских вузов. Этот ректор присутствовал на встрече с министром, на которой был озвучен целевой ориентир. Официально о таком ориентире не сообщалось.

Среди студентов ведут агитацию, студентам с проблемами с успеваемостью угрожают отчислением, оказывая на них давление с целью заключить контракт. Студентам обещают, что они будут служить всего год в войсках БПЛА вдали от фронта. В середине марта издание "Гроза" подсчитало, что агитация с целью заставить студентов подписать контракт с российской армией идет почти в 200 вузах и колледжах.

После того, как о кампании по вербовке студентов стали писать в том числе и лоялистские СМИ, начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил Виктор Горемыкин заявил, что у Минобороны России "нет намерений и возможности" принуждать студентов российских вузов к подписанию контракта для участия в войне в Украине, и все студенты подписывают контракты добровольно. Он также утверждал, что контракты подписываются сроком на 1 год и только на службу в войсках БПЛА. Правозащитные организации подвергали сомнению эти утврерждения.