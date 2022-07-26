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ЕС продлил экономические санкции против России ещё на полгода

Европейский союз во вторник, 26 июля, объявил, что продлевает на полгода действие санкций против России – до 31 января 2023 года.

"Эти санкции, впервые введённые в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины", – говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

На сегодняшний день действует семь пакетов санкций, направленных против отдельных секторов экономики и россиян, преимущественно чиновников, поддерживающих войну в Украине.

Последние ограничения ЕС ввёл 21 июля 2022 года. В новый санкционный список попали Сбербанк, движение "Юнармия", байк-клуб "Ночные волки", а также депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, мэр Москвы Сергей Собянин, актёры Владимир Машков и Сергей Безруков и другие. Также был введён запрет на операции с российским золотом и расширен санкционный список товаров, которые могут использоваться в оборонной промышленности.

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