"Война – это мир". Как врет пропаганда и можно ли вылечить отравленного ей

Год назад армия России начала агрессивное вторжение на территорию Украины с нескольких направлений: на севере – с территории Беларуси, на востоке – из так называемых "ЛНР" и "ДНР" и на юге – из аннексированного Крыма. Владимир Путин назвал это "специальной военной операцией", главные задачи которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с начала войны зарегистрировало 18 657 пострадавших среди мирных украинцев: 7110 убитых и 11 547 раненых. Это только подтвержденные цифры, реальные потери наверняка значительно выше.

Одним из главных орудий путинского режима в войне с Украиной стала пропаганда – она оказалась невероятно действенной и внутри страны, и за ее пределами. У пропаганды есть несколько излюбленных тезисов, ставших уже мемами (но для кого-то – прописными истинами). Север.Реалии разбирается, что с ними не так.

Оригинал материала на сайте издания Север.Реалии

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Тезис №1. "Где вы были восемь лет?"

Впервые фраза про "восемь лет" прозвучала в обращении Владимира Путина, которое он сделал рано утром в день полномасштабного вторжения российских войск в Украину – 24 февраля 2022 года: "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

В первые дни вторжения шокированные россияне стал массово высказываться против войны, в том числе в соцсетях. В ответ на это стали появляться однотипные комментарии с ключевой фразой: "Где вы были 8 лет назад, когда начали бомбить Донбасс?"

Мария Захарова: "В течение восьми лет страны Запада безучастно наблюдали за убийством и издевательством над тысячами мирных людей Юго-Востока Украины. По сути, они стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР".

Этот тезис до сих пор активно используется сторонниками войны во время очередных обстрелов украинских городов: "Донецк в таком режиме живёт больше восьми лет".

Факт: Восемь лет назад войну на Донбассе начала также Россия

Да, пропаганда права – война идет уже девятый год. Об этом говорят и противники Путина, называя 24 февраля 2022 года "началом полномасштабного вторжения".

Кто и как подогревал пророссийские настроения на Донбассе – вопрос для отдельного изучения. Но очевидно, что в составе Украины Донбасс был богатым, промышленным и урбанизированным регионом. В 2012 году в Донецке проходил ряд матчей чемпионата Европы по футболу. А сейчас Донбасс превратился в черную дыру с непризнанным статусом, перманентной войной и недействующими законами.

"Но спусковой крючок войны всё-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешёл границу, в итоге всё бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идёт, запустил наш отряд", – чистосердечно признался сотрудник российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин), который в 2014 году как полевой командир возглавил вооруженное сопротивление в Донецкой и Луганской областях.

Сегодня его связи с ФСБ хорошо изучены. Также известно, что оружие, включая тяжелую технику и тот самый "Бук", который сбил малайзийский "Боинг", Стрелков получал из России. В ответ на подпитываемый извне вооруженный сепаратизм Украина начала антитеррористическую операцию – те самые обстрелы Донбасса, про которые говорит пропаганда.

Интенсивность АТО и число ее жертв с обеих сторон снижались все восемь лет. В 2021 году, по данным пресс-службы аппарата уполномоченного по правам человека "ДНР", в регионе погибло 70 военнослужащих и 7 мирных жителей. На 30 января 2023 года в ООН подтвердили личности 9998 пострадавших на территории Донецкой и Луганской областей – 4144 убитых и 5854 раненых. Точное число погибших неизвестно.

Тезис №2. "Бандеровцы, неонацисты, наркоманы"

В начале войны Путин обратился, в том числе, к украинским солдатам и призвал их "брать власть в свои руки", поскольку "киевская шайка неонацистов и наркоманов взяла в заложники весь украинский народ".

Путин не называл конкретных имен, но пропагандисты целенаправленно били в две цели: неонацисты – это украинский полк "Азов", а наркоман – президент Украины Владимир Зеленский.

Образ Зеленского-"наркомана" раскручивали и с помощью "наркологов", которые легко ставили диагноз по фотографиям украинского лидера. "Пристрастие к наркотическим средствам свойственно артистической среде, – заявил, к примеру, некий военный психолог Алексей Захаров. – Что касается психологических аспектов поведения Зеленского – здесь надо разбираться не психологу, а психиатру, ведь у него выстроены зависимости. Как пациенту ему может помочь только врач. Человек находится в наркотической зависимости, а это тяжелое психиатрическое заболевание, которое нужно лечить".

Пропагандист Владимир Соловьев регулярно называет Зеленского главарем "шайки наркоманов и неонацистов". "В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов" – эти слова официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова год назад массово тиражировались в Рунете. С тех пор российская армия якобы так и воюет с "националистами" вместо регулярных Вооруженых сил Украины.

Факт: На защиту своей родины поднялся весь украинский народ

Комментировать обвинения в адрес Зеленского в наркотической зависимости бессмысленно – никаких фактов, это подтверждающих, нет – и даже немного неловко, если вспомнить историю про 400 кг кокаина в российском посольстве в Аргентине.

Нацизм – это совершенно конкретное историческое явление: идеология гитлеровской Германии в период 1933–45 годов. Неонацисты, как правило – поклонники Гитлера, встречаются по миру и по сей день (Россия не исключение), но сегодня это маргинальное явление. "Укронацистами" российская пропаганда обычно называла сторонников движения "Правый сектор" – ультранационалистической группировки, которая затем оформилась как политическая партия. На выборах в Верховную раду в 2014 году (сразу после Майдана, то есть "триумфа укронацизма", по версии пропаганды) "Правый сектор" получил 2,4% голосов. Вот и вся поддержка радикального национализма в Украине.

В отношении Украины правильнее говорить о национальном подъеме: когда нация, отстраивающая свою государственность, акцентирует свои культурные и языковые отличия.

Украина, получив полную независимость с распадом СССР, вошла в период строительства национального государства. Украинцы гордятся тем, что они украинцы. Украинский язык как государственный, украинская литература в школах, герои, сражавшиеся за свободу Украины в истории, – всё это элементы национальной политики. Ничего специфически антироссийского в ней не было – до начала войны, хотя в восточных регионах страны часто возникали дискуссии о статусе доминировавшего там русского языка и подвергались критике некоторые касающиеся этого вопроса законы, принимавшиеся украинскими властями.

Батальон "Азов" (еще один "оплот неонацизма", по версии пропаганды) сформировался в 2014 году как добровольческое соединение, но к моменту обороны Мариуполя был уже частью ВСУ. Более подробно об истории этого соединения можно прочитать, например, здесь. Армия России воюет с армией Украины. С обеих сторон есть и профессиональные военные, и мобилизованные. При этом в Украине с мобилизацией не было таких проблем, как в России. Что и понятно: украинцы идут защищать родину, а не завоевывать чужие земли.

Тезис №3: "Мы их освобождаем"

"Украинцы ждут, когда Россия освободит их от киевского режима", – говорят все по цепочке, от ведущих Первого канала до провоенных комментаторов в соцсетях. Якобы восемь лет назад в Украине произошел государственный переворот, власть захватили неонацисты, которые подавляли русскоязычное население. Россия пришла освободить людей от "бандеровцев" и дать им возможность жить спокойно и не бояться говорить на русском языке.

Патриарх Кирилл: "Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи".

24 февраля, объявляя "спецоперацию", Путин заявил, что "в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков повторял: "Никто не говорит об оккупации. Это слово здесь неприменимо". Им вторил сенатор Слуцкий: "Мы не собираемся захватывать Украину, как в этом нас обвиняют на самой Украине и не только".

Маргарита Симоньян: "Не воюет никто с украинцами, Украину сейчас освобождают… Шойгу еще сказал, что он призвал вежливо обращаться с украинскими военными, потому что они давали присягу и они выполняют приказы. А представитель Минобороны Конашенков заявил, что Россия не собирается бомбить мирные города, в отличие от этих иродов. Россия даже не бомбит казармы, потому что там тоже люди, мы бомбим только военные аэродромы, ПВО и все остальное".

Но незадолго до так называемых референдумов о присоединении к России "ЛДНР", Харьковской и Запорожской областей Путин уже заявил, что Украина – не настоящее государство: "Не могу не вспомнить о том, как формировался Советский Союз, когда Россия создавала современную Украину. Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением".

Факт: Вторжение на чужую территорию называется "оккупацией", а не "освобождением"

Майдан 2014 года – отправная точка для российской пропаганды, которая до сих пор считает "законным" президентом Украины сбежавшего Виктора Януковича. Тот факт, что с тех пор в Украине дважды прошли президентские выборы и дважды победили разные кандидаты и оба раза результаты были признаны мировым сообществом, включая Россию, пропаганда опускает.

До начала полномасштабного вторжения Путин не отрицал законность полномочий Зеленского.

24 февраля российские войска перешли госграницу и вторглись на территорию соседней страны. Это называется "оккупацией". Попытка присоединить захваченные территории к России через т.н. "референдумы" подтверждает корыстные и агрессивные намерения Путина. Пропаганда заменяет слово "оккупация" словом "освобождение" по заветам Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят (в действительности это перефразированная цитата из гитлеровской "Майн Камф": "Широкие массы [...] скорее становятся жертвами большой лжи, чем маленькой").

Если от чего российские войска и освобождают сейчас украинцев, так это от домов, имущества, друзей и часто от самой жизни.

Ну а утверждение, что "Россия никогда ни на кого не нападала" – это просто неправда.

Тезис №4: "Мы воюем со всем НАТО"

После начала мобилизации пропаганда стала раскручивать тезис о том, что российская армия воюет не с Украиной, а со всем Союзом НАТО. Этим стали оправдывать мобилизацию и предшествующие ей провалы на фронте. "Уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, с НАТО, можно наоборот – НАТО, с коллективным Западом", – заявил министр обороны Сергей Шойгу. "Да, мы видим, как против нас воюет вся НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", – это смешно", – подтвердил глава МИД Сергей Лавров.

Маргарита Симоньян: "Радует ли меня, что объявлена мобилизация, пусть даже частичная? Не радует. Но левой пяткой задней ноги можно было бы воевать с Украиной. Потому что – что там украинской как таковой военной мощи, оружия? Но левой пяткой задней ноги воевать со всем Западом, с НАТО (и не только НАТО) никак невозможно. Поэтому очевидно, что без этого не обойтись".

Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС: "Надо понимать, что мы воюем не с Украиной, а с НАТО, Соединенными Штатами. Только жизнями украинского народа. А поскольку противостоять НАТО и Соединенным Штатам – это не простая прогулка, не Невский проспект, то нужно больше личного состава, боевой техники, больше усилий предпринимать, для того чтобы одержать там победу и защитить здоровье и жизнь жителей Луганской и Донецкой народных республик".

Факт: Агрессию России осудил практически весь мир

Конфронтация с Западом – суть всей политики Путина. Вторжение в Украину с самого начала продавалось под лозунгом "не подпустим НАТО к своим границам", но получилось ровно наоборот: в НАТО теперь вступают Финляндия и Швеция. Впрочем, Финляндия – не первая страна альянса, граничащая с Россией. Латвия, Литва и Эстония вступили в него еще в 2004 году, а Норвегия там с самого рождения организации, с 1949 года.

Кстати, в феврале 2023 года норвежская разведка сообщила, что численность Вооруженных сил России на границе со странами НАТО сократилась "до одной пятой от своей численности". То есть в реальности никакой угрозы агрессии со стороны НАТО военное руководство России не видит. Что и понятно: у России никогда не было вооруженных конфликтов с Североатлантическим Союзом. Совместные учения – были, войны – нет. Был период, когда политики даже обсуждали вопрос, а не вступить ли и России в НАТО, но ни особого смысла, ни технической возможности не нашли.

Поскольку Украина – жертва агрессии, военную помощь ей сегодня оказывают десятки стран. До начала полномасштабного вторжения этого не происходило.

Тезис №5: "Путин не виноват, он был вынужден начать войну"

И сам Путин, и пропагандисты постоянно говорят, что Россия не нападала на Украину. "Спецоперация" якобы – это миротворческая мера. Виноваты во всем США, НАТО и киевский режим, который под дудку западных кукловодов превратил Украину в "антироссию".

"Мы долго терпели, пытались договориться. Но как выяснилось, нас просто водили за нос, нас обманывали. Мы сделали все, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами. Но противник готовился к тому, чтобы перевести конфликт в горячую фазу. Нам не оставалось ничего. Первичный источник госвласти на Украине – госпереворот, об этом мы не должны забывать", – сказал Путин в одном из своих выступлений.

Также озвучивается версия, что если бы не мудрое решение Путина о начале "спецоперации", НАТО бы напало сперва на Донбасс, а потом и на Россию.

Вячеслав Володин: "Буквально через три часа, если бы только мы этого не сделали, войну развязали бы банды националистов, бандеровцы, вскормленные НАТО, с территории Украины и дальше была бы катастрофа – гуманитарная, военная. Потому что мирные граждане ДНР и ЛНР – 4 млн человек, а дальше наша граница рядом".

Факт: Ответственность за начало войны лежит на том, кто отдал приказ

Довольно глупо было бы со стороны "банд националистов" переходить через границу РФ как раз тогда, когда там сосредоточились едва ли не все российские дееспособные вооруженные силы. "Вторая армия мира" отбросила бы их назад за считаные часы. Зато весь мир сочувствовал бы уже России – раз на нее напали. Не было бы ни санкций, ни изоляции, ни массированной поставки западного вооружения Украине.

Путин начал войну, потому что готовился к ней с 2014 года. Он хотел этой войны. Иначе не составило бы труда найти дипломатическое решение всем тем проблемам, которые называются как обоснование вторжения. Политтехнолог, помощник президента Владислав Сурков на днях честно признался, что Минские соглашения (по урегулированию ситуации в Донбассе, подписанные в 2015 году) изначально задумывались как невыполнимые.

Тезис №6: "Вечная память герою"

21 сентября Путин объявил о "частичной мобилизации", назвав её "адекватной мерой на фоне угроз, с которыми мы сталкиваемся". Он сразу обозначил: Россия якобы не ведет захватническую войну, а лишь обороняется.

"Для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях", – заявил Путин.

Позже министр обороны Шойгу сказал, что мобилизуют 300 тысяч человек. Сразу же развернулась широкая информационная кампания. Пропагандисты, известные люди, поддерживающие войну, и региональные чиновники наперебой стали заявлять, что "долг каждого патриота – идти защищать Родину". Стали появляться видео с "храбрыми мужиками", которые не побоялись пойти на фронт. А те, кто отказался идти умирать и убивать, – наоборот, трусы и предатели.

Владимир Соловьев: "Это люди, раздавленные страхом, у которых панические атаки через раз, их даже сложно мужчинами называть, это трусы и предатели своей страны, пусть бегут, от них на фронте не будет толку, это слабое звено, при первой возможности они встанут на колени и сдадутся в плен".

Линия на героизацию продолжается в некрологах. Всех убитых военнослужащих России, в том числе зэков из "ЧВК Вагнера", пропаганда называет героями, погибшими за мирное небо и безопасность России. Любое сообщение о гибели или похоронах очередного военного сопровождается огромным количеством однотипных комментариев типа "вечная память герою!", "низкий поклон родителям за героя!", "он пошел туда родину защищать". Войну в Украине пропагандисты пытаются подать своей аудитории как "отечественную".

Факт: Родину защищают на своей земле, а не за ее пределами

Еще раз: российские войска перешли через границу соседнего государства. Это – нападение. А защита – нечто противоположное: когда на тебя напали, а ты даешь сдачи. Чем, собственно, и занимаются ВСУ.

В российском Уголовном кодексе есть статья 353: "Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны". От семи до двадцати лет лишения свободы. Еще есть статья 359: "Наемничество". Это для всех, кто завербован т.н. "ЧВК Вагнера". Такого понятия, как "частная военная компания", в российском законодательстве не существует, поэтому "ЧВК Вагнера", по сути, незаконное вооруженное формирование. Это статья 208 УК РФ: от 8 до 15 лет за участие и от 10 до 20 – за создание, финансирование и руководство.

Рядовых солдат, как правило, не судят за участие в военных действиях, которые ведет их государство. Но от ответственности за военные преступления они не освобождены: мародерство, убийство гражданских, пытки пленных – все это наказуемо.

Так что "герой" в любом некрологе – не более чем фигура речи. Нет ничего героического в том, чтобы погибнуть в роли оккупанта и агрессора на чужой земле.

Тезис №7: "Украинцы сами себя бомбят, Буча – это фейк, а российские ракеты – высокоточные"

На этом изображение содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным Нажмите для просмотра На этом изображении содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным - Нажмите для просмотра Убитый мирный житель в Буче

С самого начала войны российская сторона отрицала удары по гражданской инфраструктуре. Утверждается, что войска РФ бьют только по военным объектам – и всегда высокоточным оружием.

Сергей Лавров: "Наши военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, имеют жесткий приказ – использовать только высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры. Даже казармы, где украинские военнослужащие расположены, не подлежат какому-либо нападению, каким-либо ударам".

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков: "Высокоточным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ".

Российская сторона отрицает то, что совершает удары по жилым домам. Пропаганда разыгрывает тезис "сами себя бомбят", заявляя, что на жилые кварталы падают ракеты украинской ПВО.

Минобороны РФ: "Информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности. Характер повреждений дома свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты. Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности 'Бук-М1' и ракета задела угол жилого дома".

Российские войска стали открыто уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины после взрыва на Крымском мосту. Массированные обстрелы украинских территорий пропагандисты называли "ответным ударом возмездия". Всего в первый день после взрыва Украину накрыли четыре волны ракетных обстрелов. Многие города остались без света и водоснабжения.

В конце марта российские войска отступили из украинского города Буча. Впоследствии там было найдено большое количество тел убитых мирных жителей. По данным ООН, во время оккупации Бучи российские военные убили как минимум 73 мирных жителя, еще 105 вероятных убийств – ожидают подтверждения. Как только появились первые фотографии, пропаганда начала множить версии, почему убийства в Буче – это "фейк".

Минобороны РФ: "Все подразделения ВС РФ полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" в Буче появились только на 4-й день после этого, когда туда приехали журналисты и сотрудники СБУ".

Еще один тезис Минобороны и многих комментаторов – "трупы свежие". "Все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них – несвернувшаяся кровь".

Владимир Путин тоже назвал убийства в Буче "фейком" – таким же, "как устраивали американцы в Сирии и Афганистане". "Такой же фейк и в Буче. Александр Григорьевич [Лукашенко] мне сегодня передавал документы для ФСБ, у них перехваты есть соответствующие – как, кто и на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации", – заявил президент.

Факт: Военные преступления фиксируются в режиме реального времени

"Отрицай все" – самый простой прием. Любой преступник отрицает свою причастность к преступлению, если его заподозрили. Отрицать сам факт преступления – следующий уровень мастерства.

Проблема (для пропаганды) в том, что мы живем в цифровую эпоху. Над театром военных действий висят сотни космических спутников, которые делают снимки Земли постоянно, – и на их основе, кстати, было сделано знаменитое расследование The New York Times. Журналисты четко показали, что тела убитых гражданских на улицах Бучи появились строго в период оккупации города российскими войсками.

И внизу, на земле, практически у каждого есть смартфон с фото-видеокамерой. Факты военных преступлений фиксируются буквально по мере их совершения, а свидетельства очевидцев – тут же записываются и распространяются через интернет по всему миру. Невозможно подделать десятки и сотни независимых источников. Кроме того, у всех жертв этой войны есть имена. Есть друзья и родственники, которые рассказывают их истории. Называть их "фейком" – значит проявлять циничное неуважение к чужой боли.

Возвращаясь к законам логики: а ведь довольно странная ситуация, не правда ли, – что украинцы принялись "сами себя бомбить" только после того, как на территорию Украины зашла российская армия.

Тезис №8: "Нельзя выступать против своей страны, даже если она неправа"

Это последний удар пропаганды по сомневающимся. Посыл адресован и тем, кто покинул страну, и тем, кто недостаточно поддерживает "спецоперацию" внутри страны: "Власти, может быть, и неидеальны, но в трудные времена надо быть со страной". А также "важно быть русским" во время "тотальной русофобии".

Z-каналы и боты в соцсетях активно распространяют отрывок из интервью актера Сергея Бодрова: "Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы. Даже если твоя страна неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо".

Вячеслав Володин: "У нас ребята там воюют, солдаты, офицеры. Они воюют за кого? За нас с вами, воюют за безопасность нашей страны. Мы понимаем, что без этого невозможно ее обеспечить? Понимаем. И в этой связи любые разговоры о ненужности этой операции или подвергать сомнению – предательство по отношению к нашим солдатам и офицерам".

Николай Басков: "Русофобия, которая сейчас в мире прогрессирует, направлена на то, чтобы мы себя почувствовали жалкими, ничтожными, неуверенными людьми второго сорта. Вот против нас, можно сказать, объединился доллар и евро, мол, вы, типа, никто. Вы, русские, что вы можете сказать? Поэтому, мне кажется, сейчас как раз самая главная позиция нашей страны, нашего государства – в единении, сплоченности, в гордости за то, что мы русские".

В сети также стала распространяться "памятка гражданам России во время информационной войны", одним из пунктов в которой значится: "Во время войны принципиально нельзя выступать против своей страны и её руководителей. Выступать против своей страны во время войны – это предательство".

Факт: Война разрушает не только Украину, но и Россию

Когда в 1940-е годы войска нацистской Германии успешно захватывали соседние европейские страны и шли блицкригом на СССР, внутри Германии казнили участников антигитлеровского сопротивления. После прихода Гитлера к власти страну покинули ученые, писатели и философы, да и те обычные граждане, кто не поддержал нацистскую идеологию. Сегодня тех немцев, кто боролся с нацизмом, называют героями, а не предателями. А "патриоты" оказались пособниками военных преступников. Их потомки до сих пор не расстались с чувством вины.

Поддерживать своих, быть со всеми – это инстинкт, свойственный человеку как "социальному животному". Но в человеческом мире, в отличие от животного, присутствуют нравственные категории – добро и зло. Основа человеческой цивилизации – сопротивление злу и вера в победу добра. Чтобы проще было отличать одно от другого, есть масса лайфхаков, начиная от Уголовного кодекса (напоминаем про статью 353) и заканчивая Нагорной проповедью (Десять заповедей, включая "Не убий").

Россия, напав на Украину, совершила чудовищное преступление. Поддерживать в этой ситуации "свою страну" и "наших мальчиков" означает оправдывать совершенное преступление. Тем более что война губительна не только для Украины, но и для самой России. Десятки тысяч человек погибают во цвете лет, их семьи страдают от горя. Сотни тысяч уехали из страны. Международная изоляция делает государство беднее, а значит, все нерешенные проблемы (лекарства, жилье сиротам, дороги, ЖКХ) так и останутся нерешенными. Прибавим сюда посттравматическое стрессовое расстройство участников военных действий, их травмы и инвалидизацию, а также искалеченные души жертв пропаганды. Последствия войны для России будут не менее тяжелыми, чем для Украины. Но только вот россиянам никто не станет помогать с ними справляться.

"Это пространство мертво". Как сопротивляться лжи

Впрочем, спорить с тезисами пропаганды – это означает уже находиться в повестке пропаганды и терять инициативу, объясняет тренер по критическому мышлению, бывший преподаватель РАНХиГС Денис Греков. Эффективнее не спорить, а задавать конкретные вопросы, считает он. Например: каков план спецоперации? Победить – чтобы что? Как победа в войне конвертируется в лучшее будущее России? А как мы поймем, что мы достигаем результата?

– Пропаганда сама по себе нерациональна, она не работает как аргументация, основанная на логических доводах, – говорит Греков. – Если вы предполагаете, что вот вы сейчас разобьете пропагандистские аргументы и человек передумает, то, скорее всего, так не произойдет. Этот набор суждений – не спор с кем-либо, а демонстрация своей принадлежности к сообществу. И вы не спор ведете, а маркируете себя как человека, чужого для носителя этих пропагандистских идеологем.

Пропаганда всегда опирается на имеющиеся у человека формы мышления, чтобы сконструировать собственные. Это не как в "Звездных войнах": "Люк, переходи на темную сторону!" Это конструкция, которая объясняет человеку, что он на стороне самого доброго добра из всех возможных, что это священная задача, которую надо выполнить, и все жертвы – во имя блага. Никогда никого не призывают открыто ко злу, а зовут всегда на сторону добра.

– Поэтому мы "спасаем, освобождаем, мы пришли с миром".

– Да, и задача пропаганды – исказить эту причинно-следственную цепочку. Но прежде всего, дать человеку понять, что, во-первых, все так думают. Во-вторых, вызвать чувство сопричастности. А в-третьих, пропаганда создает дискурс, который маркирует человека как принадлежащего к определенной группе. Если вы попросите объяснить, что такое "русский мир", то вы не услышите ни одного позитивного утверждения. Никто не знает, что это такое. Все будет строиться либо на противопоставлении, либо на абстрактных конструкциях вроде того, что пишет Дугин: это спасение, это будущее России, это мегаборьба, которая ведется тысячелетия. Это "конфликт Хартленда и островной империи".

Пропаганда работает на разных уровнях, и уровень аргументации – очень поверхностный. Гораздо большую роль играет массовая составляющая психики индивида – тот специальный язык, который индивид усвоил, десятилетия потребляя ту же самую пропаганду. Или те социальные формы тоталитарного мышления, которые господствуют в обществе, например, представление о том, что коллективное выживание всегда важнее любого количества индивидуальных жизней. Самое главное, что эти высказывания маркируют как "своего", как "нашего". И человек их чувственно проживает, он их не принимает как рациональную позицию. Поэтому рационально их опровергать – дело, приводящее к успеху лишь в минимальном проценте случаев, там, где субъект достаточно рефлексивен, готов слушать и вместо чувственного проживания делает выводы. А там, где этого нет, и особенно когда нет запроса, вы просто маркируете себя как человека, не относящегося к "нашей" толпе. Ваша аргументация лишь будет усиливать ощущение, что вы чужак и что с вами "говорить не о чем". Плюс это будет агрессивно воспринято как попытка атаки на собственную идентичность.

– Вы сейчас говорите о тех, кто искренне разделяет точку зрения пропаганды. Но есть в России те, кто находятся внутри сконструированного пропагандой большинства и вынужденно присоединяются, из соображений безопасности. А при этом чувствуют, что что-то не так, что их обманули – нельзя же убивать людей и говорить, что это благо. Может быть, им полезно и важно услышать разумное опровержение пропагандистских тезисов?

– В этом смысле, наверное, да, это полезная практика. Однако здесь вы должны понимать еще одну вещь. Спросите любого человека, который подвержен пропаганде, считает ли он, что государственные новости ему врут. Какой ответ вы услышите?

– Наверняка он скажет, что, конечно, врут.

– Конечно. Но осознание того, что "новости врут", само по себе не меняет ситуацию, внутри которой человек проявляет свою идентичность через присоединение к этим высказываниям. Человек так проживает свое единство с этой массой, с этой воображаемой идентичностью. И то, что "новости врут", еще не значит, что он перестанет это испытывать. У этих людей нет в голове какой-то внятной теории, но зато есть привязанность к "нашим" и понимание, что, раз идет война, надо держаться своих. Основная задача пропаганды – не убедить людей в том, что вот это все – истина, а показать, что есть такая общность, и что это общность наша, и что все наши вот так говорят и чувствуют, и даже чувствуют больше, чем говорят.

– А в чем заключается эта идентичность?

– В том-то и дело, что человек присоединяется на чувственном уровне. Позитивно сформулировать, что это такое, не может ни он сам, ни кто-либо еще. Это так и работает. Почитайте хоть того же Дугина – найдете ли вы там хоть какой-то позитивный смысл? Что такое русский мир, русская цивилизация? Там, кроме негативных – на уровне противопоставления – определений, ничего нет. Кто эти русские? "Ну, вот мы против Америки, мы там за все хорошее, против всего плохого". Это все описывается абсолютно абстрактными определениями, которые лишены любой конкретной сущности.

– Встречали ли вы примеры эффективной работы с "зомбированной" публикой?

– Честно говоря, не видел. Пропаганда сформировала дискурс, который воспринимается как дискурс "своих". Можно быть своим до какой-то степени в рамках человеческого общения, но в рамках политического общения у вас просто другой словарь. Есть СМИ, которые читают люди и без того понимающие что-то. Но они нишевые. На протяжении многих лет осуществлялась целенаправленная информационная политика по выдавливанию независимых средств массовой информации из информационного поля. Путинский режим всегда стремился либо утопить их в информационном шуме – так, что простой человек в принципе теряет критерии различия, либо разрушить доверие к этим СМИ, сделав их маргинальными. Если помните, любое более-менее успешное издание, которое становилось читаемым, подвергалось фактически рейдерскому захвату. Это случилось и с "Лента.ru", и с РБК, и со многими другими местами. А в регионах независимые СМИ исчезли еще раньше, чем в Москве. Обеспечение информационной монополии – тоже признак пропаганды, потому что она не заинтересована в том, чтобы широко освещались конкурирующие позиции и интерпретации. Пропаганда всегда опирается на систему государственного насилия.

– А если говорить об излечении людей от воздействия пропаганды, в какой форме это может быть?

– В форме столкновения с реальностью. Пропаганда, по сути дела, пытается подменить интерпретацию действительности. Она создает искаженную картину реальности в сознании людей. И государство, и пропаганда работают как некая единая психоэкономическая система, которая старается компенсировать расхождения между описанием действительности и, собственно, действительностью как она есть. Но это требует чем дальше, тем больше ресурсов, потому что расхождения накапливаются. Например, вы убеждаете население, что наша страна самая могучая, самая богатая и самая крутая в мире. Но у вас нищебродская армия, в ней мало современного вооружения, да и то не могут сами производить без западных чипов.

Плюс ко всему, армия использовалась некомпетентно, была вся разбита к чертям и вам грозит крупное военное поражение. Что вы делаете, чтобы компенсировать такое расхождение с нарисованной картинкой? Вы проводите мобилизацию и сотнями тысяч жизней рассчитываетесь за такое расхождение. Теперь вопрос: в течение какого времени возможна такая практика, притом что ситуация будет дальше только ухудшаться? Оружия современного будет еще меньше. Человеческих ресурсов нужно будет все больше. А мастерство военачальников в таких условиях вообще перестанет что-либо решать. Каковы перспективы компенсации такого расхождения с реальностью?

– То есть вопрос в том, у кого больше хватит сил в этой войне, и мы опять возвращаемся к тому, что все решится на поле боя, а не внутри страны.

– Так получилось, что мы сейчас живем внутри фашистского государства – те, кто живет в России, кто не смог или не хотел уехать. То есть это государство фактически репрессивное, фашистское и стремящееся к тоталитарным формам. Общество в массе не готово протестовать или выступать против этого режима. Пока, во всяком случае. Даже если такая ситуация сложится, то чаще всего это бывает в результате военных поражений. А внутренний протест что даст – ну, вас посадят на лет пять-десять, как захотят.

Недовольство войной будет нарастать, так или иначе, все равно. Но даже если Путина вынесут ногами вперед из Колонного зала, вовсе не факт, что это изменит ситуацию в радикально лучшую сторону. Это же не только Путин, это установившаяся система властных отношений, установленная пропагандой форма мышления людей, уничтоженные демократические институты. Если вы хотите представить себе ситуацию, что силы добра победили в России буквально завтра, путинский режим демонтирован, приняты все программы реабилитации, то пройдут десятилетия до относительной нормализации общества. Путин сделал кое-что гораздо худшее, чем просто начал войну. Он уничтожил будущее России на десятилетия вперед.

– Что мы можем сделать прямо сейчас?

– Первое – это забота о собственном мышлении, о собственной безопасности во всех смыслах. Второе – помощь близким. По возможности, конечно, надо просвещать круг близких людей, но стараться делать это бесконфликтно. Создание неформальных сетей взаимопомощи, насколько это возможно в нынешних условиях. То есть главная программа тех, кто находится сейчас в России, – самосохранение во всех смыслах. И ментальное, и психологическое, и физическое самосохранение. Задача тех, кто снаружи, – помогать им в этом. Надо стараться помогать информационно, еще как-то. Спасать тех, кто желает спастись. Люди по-прежнему пытаются выехать, надо стараться помогать.

Надо поддерживать, развивать и относиться как к ценности к горизонтальным связям. Сообщество, хоть в России, хоть за рубежом, – это главное, что у нас есть. Неформальное объединение людей с целью не только взаимопомощи, но и общения, просто совместного проживания того, что происходит, это очень важно. А журналистам надо просто стараться давать больше информации, больше культуры, надо больше показывать людям, что вообще-то в мире что-то происходит, что их изолируют, что есть большая другая жизнь, из которой сейчас, благодаря путинскому режиму, они оказались выброшены. Нужно, чтобы люди внутри России продолжали это видеть, чтобы не замыкались внутри вот этого больного пространства. У журналистов главная задача – транслировать туда жизнь. Потому что это пространство мертво.