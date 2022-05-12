Сослагательное наклонение. Владимир Бекиш – о ядерном страхе

В какие-то минуты хочется закричать: "Люди, вы что, совсем свихнулись?!" Речь в данном случае даже не о самом этом безумии в Украине, не о тех мотивировках, которые приводятся в качестве оправдания ежедневных убийств сотен людей. Мне уже доводилось писать о ядерном оружии, о ракетах и подлётном времени. Увы, эта тема становится всё актуальней, и для многих, к сожалению, весьма притягательной. Чуть ли не каждый день в России звучат залихватские призывы "врезать, наконец, по Америке". Звучат угрозы в адрес премьер-министра Великобритании о том, что "Британия – маленький островок, достаточно всего лишь одной ракеты "Сармат", чтобы утопить его навсегда". Слышны адресованные НАТО, Европе, США уведомления о том, что у России есть такое оружие, о котором "они" даже и мечтать не могут. Звучат призывы преподать Украине урок – сделать на её территории воронку размером в целую область… В чём тут дело? Что почуяли эти люди в телевизоре?

Все мы помним о том, как российские официальные лица в своё время опровергали сообщения о том, что Россия вторгнется в Украину, называя такие опасения "фейками и дезинформацией Запада". Боевые действия идут вовсю, и теперь мы слышим похлжие по тону многочисленные заявления: разговоры о том, что Москва может применить первой ядерное оружие, – фейки, поскольку применение ядерного оружия "с нашей стороны" возможно только в качестве ответного шага.



Как известно, ядерное оружие в истории человечества применилось лишь однажды. В августе 1945 года США нанесли удары по Японии: две бомбы мощностью по 20 килотонн каждая были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Результат оказался ужасающим. Позже в СССР создали ядерную бомбу мощностью 100 мегатонн, взрыв которой был бы в 5000 раз сильнее взрывов в Японии. Эту бомбу испытали на Новой Земле, причём в половину мощности: взрывная волна обошла земной шар несколько раз, над Европой появились полярные сияния, возникла сверхдальняя радиосвязь, поскольку "взволновалась" ионосфера... Стало понятно, чем кончится дело – для всех разом и навсегда. Этот сдерживающий фактор работал на протяжении нескольких десятков лет, и в дни Карибского кризиса, и в годы арабо-израильского, и в месяцы индо-пакистанского.

Желание попугать ядерным оружием, а то и применить его для некоторых стало навязчивой идеей

Но времена изменились, и теперь нет сомнений в том, что из голов сегодняшних российских политиков ядерный страх улетучился. Желание попугать ядерным оружием, а то и применить его для некоторых стало навязчивой идеей. Нет, ну действительно, что уж такого страшного для Земли?! Бахнуть одной тактической ракеткой с одной боеголовочкой в 100 килотонн! Зато будут знать как пакостить и не воспринимать всерьез то, что им говорят!!! Россия уже несколько месяцев с упоением страшит мир своими "Сарматами", таких комплексов, дескать, нет ни у кого больше. "Сармат" может нести гиперзвуковые ракеты "Авангард", которых тоже нет ни у кого и которые невозможно перехватить! Эти ракеты даже могут быть запущены по Америке не через Северный полюс (как по законам баллистики нужно пускать ракеты по США), а через Южный! И вот с этого направления американские средства ПРО и ПВО, якобы если и засекут подлетающие боеголовки, то слишком поздно для того, чтобы их перехватить!

Примерно то же самое генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, намереваясь показать Америке "кузькину мать!", говорил примерно по тому же поводу полвека назад. В 1960-е годы в СССР была создана орбитальная ракета 8К69, стратегическая ракета с моноблочной боеголовкой мощностью в 1 мегатонну. И эта ракета должна была запускаться по Америке не как все другие ракеты, через Северный полюс, но выходить на околоземную орбиту через южное направление. Ракета делала виток в космосе и выходила на Америку с неожиданной стороны. Так что ничего нового и уникального сегодняшние российские стратеги не придумали, но все мечты о том, что Америка таким образом окажется в дураках, основаны на некотором (видимо техническом) недомыслии. Представим себе, что приказ отдан, "ядерный чемоданчик" открыт, коды введены, "Сарматы" выскакивают из шахт и несут к цели "Авангарды" – через Южный полюс, чтобы Америка не догадалась. Однако сам факт пуска "Сармата" США засекут через 3 минуты после старта – из космоса, с помощью спутниковой системы раннего обнаружения пусков ракет. Ещё через 5–6 минут станет понятна траектория полета, будет ясно, что ракеты летят в сторону Южного полюса. И, как вы понимаете, никто не будет ждать, пока "Сарматы" и "Авангарды" достигнут своих целей. Ответно-встречный удар по России случится вовремя. Америке, конечно, тоже достанется, но – не ей одной.

Главный вопрос: кто же более вероятно может принять такое безумное решение первым? Ядерное оружие сегодня – это не только "Сармат", но и крылатые ракеты, стратегические ракеты на подводных лодках, атомные бомбы, которые сбрасывают бомбардировщики. В своё время производили даже атомные снаряды для гаубиц, даже ранцевые атомные взрывные устройства, которые диверсанты должны были доставлять в тыл врага, чтобы, оставив там с включенным таймером, убежать и выжить самим.

Для нанесения первого ядерного удара у решившегося на это должен быть повод. Не будем лукавить – такими потенциально "решившимися" сегодня среди всех ядерных держав являются только Россия и США. Но что может вынудить Вашингтон первым нанести удар по Москве? Сумасбродное решение президента-главнокомандующего? Отметаем сразу: система принятия подобных решений в США многоуровневая, "случайный" приказ просто не будет подтвержден министром обороны и другими военными чинами. Остаётся только один повод: неотвратимая угроза существованию США. Даже не НАТО и Европы, а именно США. Потому что угроза уничтожения европейских стран – членов НАТО заставит применить против территории России ядерное оружие из Европы только в том случае, когда в Вашингтоне будет абсолютная уверенность, что конфликт не приведет к ответному удару по территории США. А в нынешней ситуации такой гарантии не даст никто.

А что же Россия? Есть основания полагать, что некое ментальное состояние президента нашей страны, его недовольство чем-либо совершенно неожиданным вполне могут привести к решению "проучить проклятый Запад". В условиях "вертикали власти" и безусловного признания высшими чиновниками незаурядности национального лидера "тормознуть" такое решение о ядерном ударе будет крайне сложно. Решение применить ядерный заряд может быть основано на выводе о том, что "мы их опередили в последнюю минуту", "если бы мы не ударили первыми, чтобы защитить нашу страну, они бы уже ударили по нам точно". Вот это типичная путинская логика: "Если бы мы не вернули в состав России Крым, то туда бы пришли "нацики" и всех поубивали", "Если бы мы не начали военную операцию в Украине, то ВСУ неминуемо нанесли бы удар по Донбассу". Все разговоры о том, что история не терпит сослагательного наклонения, российским властям ни к чему: они полагают, что всегда всё точно знают, и у них никогда ни в чём нет сомнения.

Владимир Бекиш – блогер, эксперт по системам ракетных вооружений



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