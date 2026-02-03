Сотрудник Минобороны Польши мог работать на российскую разведку

В Польше во вторник по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой задержали сотрудника министерства обороны страны, сообщило новостное издание Onet. По его сведениям, сотрудник среднего звена был задержан военной контрразведкой на рабочем месте вскоре после 8 утра и выведен из здания.

В самом министерстве заявили, что сотрудник, проработавший в военном ведомстве длительное время, был задержан и обвинен в "сотрудничестве с иностранной разведывательной службой", не упомянув конкретную страну.

Посольство России в Варшаве не сразу ответило на запрос о комментарии, отмечает Reuters.

Польcкие власти ранее заявляли, что роль Польши как центра помощи Украине сделала её ключевой целью для российского шпионажа, саботажа и кибератак. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и обвиняла западные страны в распространении антироссийской пропаганды.