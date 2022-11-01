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Сотрудник российской полиции в Херсоне задержан за трудоустройство "людей с антироссийскими взглядами"

Вид на Херсон, архивное фото

Сотрудник российской полиции в Херсоне Игорь Канивец задержан по обвинению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Как утверждается, он трудоустраивал на работу в полицию людей с антироссийскими взглядами и передавал украинской разведке сведения о работе МВД. Об этом сообщило агентство РИА "Новости".

Какая статья ему вменяется — не сообщено. Агентство распространило видеозапись с подозреваемым. На ней он утверждает, что хотел покинуть город зимой, но "куратор из СБУ" дал ему задание устроиться на работу в полицию. Неизвестно, при каких обстоятельствах была сделана эта запись.

Херсон вскоре после российского вторжения в Украину был занят российскими войсками. Позднее Москва заявила об аннексии Херсонской области. С точки зрения российских законов город является центром российского региона, никто кроме Москвы и Северной Кореи этого не признаёт.

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