Сотрудник российской полиции в Херсоне Игорь Канивец задержан по обвинению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Как утверждается, он трудоустраивал на работу в полицию людей с антироссийскими взглядами и передавал украинской разведке сведения о работе МВД. Об этом сообщило агентство РИА "Новости".

Какая статья ему вменяется — не сообщено. Агентство распространило видеозапись с подозреваемым. На ней он утверждает, что хотел покинуть город зимой, но "куратор из СБУ" дал ему задание устроиться на работу в полицию. Неизвестно, при каких обстоятельствах была сделана эта запись.

Херсон вскоре после российского вторжения в Украину был занят российскими войсками. Позднее Москва заявила об аннексии Херсонской области. С точки зрения российских законов город является центром российского региона, никто кроме Москвы и Северной Кореи этого не признаёт.