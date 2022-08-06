Полицейский не принимал доносы на антивоенные посты – его уволили

Из нижегородского центра по противодействию экстремизму уволили полицейского, который отказывался рассматривать заявления на антивоенные публикации. Об этом сообщают Idel.Реалии и проект Astra.
Как пишет Astra, после начала российского вторжения в Украину в нижегородский центр "Э" стали массово обращаться местные жители с доносами на критические публикации о войне. Часть заявлений должен был рассматривать 24-летний лейтенант полиции Кирилл Белоусов. Однако он отказывал заявителям, обычно с мотивировкой "обращение ваше некорректно, в связи с этим рассмотрение его считаю нецелесообразным".
По данным Astra, кто-то из заявителей пожаловался на Белоусова. В отношении полицейского была проведена служебная проверка. По её результатам Белоусова уволили "в связи с грубым нарушением служебной дисциплины", а собранные материалы направили в региональный Следственный комитет.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Вскоре после этого в административный и уголовный кодекс добавили статьи о дискредитации российской армии и о распространении про неё фейков. Обвиняемым по этим статьям грозит штраф до 100 тысяч рублей и до 15 лет лишения свободы соответственно.
- По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", к концу июля в России заведено более 3300 дел по статье о дискредитации российской армии и не менее 74 дел о распространении про неё фейков.
- Адвокаты "ОВД-Инфо" обнаружили больше ста доносов в судебных решениях о дискредитации армии, сообщила юристка "ОВД-Инфо" Дарья Короленко.
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