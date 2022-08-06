Полицейский не принимал доносы на антивоенные посты – его уволили

Из нижегородского центра по противодействию экстремизму уволили полицейского, который отказывался рассматривать заявления на антивоенные публикации. Об этом сообщают Idel.Реалии и проект Astra.

Как пишет Astra, после начала российского вторжения в Украину в нижегородский центр "Э" стали массово обращаться местные жители с доносами на критические публикации о войне. Часть заявлений должен был рассматривать 24-летний лейтенант полиции Кирилл Белоусов. Однако он отказывал заявителям, обычно с мотивировкой "обращение ваше некорректно, в связи с этим рассмотрение его считаю нецелесообразным".

По данным Astra, кто-то из заявителей пожаловался на Белоусова. В отношении полицейского была проведена служебная проверка. По её результатам Белоусова уволили "в связи с грубым нарушением служебной дисциплины", а собранные материалы направили в региональный Следственный комитет.