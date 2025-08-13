Сотрудники ФСБ убили при задержании не менее 69 человек с начала войны

С февраля 2022 года сотрудники ФСБ сообщили об убийстве при задержании не менее 69 человек, ещё один, как утверждалось, подорвался на собственной бомбе. Подсчёты провело издание “Важные истории”.

Редакция включила в мониторинг только сообщения о гражданских лицах. В 28 случаях убитые подозреваемые были названы агентами украинских спецслужб, 27 человек подозревались в связи с объявленной в России террористической и запрещённой организации "Исламское государство", 14 человек были названы "радикальными исламистами".

Про 44 убитых известно, что они были гражданами России. Девять человек названы в пресс-релизах уроженцами стран Центральной Азии без указания гражданства. Личности убитых подозреваемых чаще всего не раскрываются.

Чаще всего подозреваемых при задержании убивали в регионах Северного Кавказа — по 12 в Дагестане и Ингушетии и девять человек в Кабардино-Балкарии. Еще шесть человек сотрудники ФСБ убили в Москве и Московской области, по четыре человека — в Калужской области, на Ставрополье и в занятой российскими властями части Запорожской области Украины. В реальности число убитых при задержании может быть больше, отмечают авторы исследования.