Сотрудники ФСБ застрелили двух человек в Коми

Сотрудники ФСБ застрелили двух человек, которые, как утверждает спецслужба, готовили взрыв на нефтяном предприятии в городе Ухта (Республика Коми) по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает "Интерфакс" и другие российские СМИ со ссылкой на сообщение ФСБ. Спецслужба опубликовала также видео.

В ФСБ утверждают, что убитые "оказали вооружённое сопротивление" при попытке задержания. Подобных случаев за последний годы в России уже было более десяти, на прошлой неделе в частности сообщалось об убийстве предполагаемого руководителя группы, якобы готовившей покушение на чиновников Роскомнадзора. Он тоже, по утверждениям ФСБ, оказывал вооружённое сопротивление задержанию.

Как утверждает ФСБ, подозреваемые собирались подорвать неназванное предприятие в Коми с помощью беспилотников с самодельными бомбами, утверждается, что были изъяты два беспилотника, два пистолета Макарова и телефоны, в которых нашли "сведения, подтверждающие преступную деятельность" убитых - в частности они якобы передавали украинским спецслужбам информацию о нефтеперерабатывающих предприятиях в Коми. Данных о личности убитых и каких-либо независимых данных о случившемся пока нет.