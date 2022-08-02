Bloomberg: Пригожин отправил в суд в Лондоне "эмоциональное письмо" 

Близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин после отказа лондонского суда в его иске к международной расследовательской группе Bellingcat направил судье Мэтью Никлину, который вынес решение, "эмоциональное письмо", в котором поставил под сомнение независимость судов Великобритании, сообщает Bloomberg. Содержание письма не раскрывается, однако Bloomberg уточняет, что Пригожин пребывал в ярости.

В мае Высокий суд в Лондоне отказался рассматривать иск Пригожина о клевете к Bellingcat из-за утверждений о связях бизнесмена с частной военной компанией "Вагнера". До этого несколько адвокатских контор, сотрудничавших с Пригожиным, отказались от него, объяснив это тем, что участие в деле может навредить их репутации.

Позже Пригожин обратился с идентичным иском в Гагаринский суд Москвы, судья которого встал на сторону бизнесмена.

Издание "Агентство" отмечает, что многие российские бизнесмены практически лишились возможности судиться в Лондоне из-за отказов от сотрудничества с ними со стороны адвокатов. Речь, в частности, идёт о крупных британских юридических фирмах Allen & Overy, Discreet Law, Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters и Clifford Chance, которые полностью прекратили работу с россиянами. Это произошло на фоне вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины, критики со стороны британских парламентариев, а также возможных санкций со стороны США.