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Сотруднику ФСИН дали 3,5 года колонии за избиение заключённого до смерти

ИК-1 в Ярославле

Суд в Ярославле приговорил к 3,5 годам колонии сотрудника ФСИН Сергея Кузьмина, а его подельников, тоже сотрудников ФСИН, Сергея Гусарина и Вячеслава Шашкина – к трём годам. В 2017 году они до смерти избили заключённого ярославской ИК-1 Важу Бочоришвили. Об этом сообщает правозащитная организация "Общественный вердикт".

Суд признал Кузьмина, Гусарина и Шашкина в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Они признали вину и раскаялись.

В апреле 2017 года заключённый Бочоришвили был избит в классе воспитательных работ. После перевода Бочорившвили в городскую больницу врачи задокументировали его травмы и диагностировали у него тяжелое поражение печени. Меньше чем через месяц Бочоришвили умер. Спустя несколько лет видео его избиения попало к "Общественному вердикту" и было опубликовано в специальном материале "Новой газеты" о пытках в ярославской ИК-1. На видео Гусарин и Шашкин удерживают Бочоришвили за ноги на столе, пока Кузьмин избивает его дубинкой.

После публикации Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел против руководства и сотрудников ярославской ИК-1. Двенадцать сотрудников колонии были приговорены к различным срокам лишения свободы, однако её начальника Дмитрия Николаева и его заместителя суд оправдал.

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