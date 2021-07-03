Сотрудница СПбГУ сообщила, что с ней не продлили договор после митинга

Преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета Софья Ямпольская сообщила в Фейсбуке, что вуз отказался продлить с ней договор, и связала это с задержанием на январской акции в поддержку Алексея Навального.

"Причина заключается в том, что в январе меня задержал ОМОН в центре города и мне был выписан штраф за административное правонарушение (официально состоявшие в нарушении санитарных норм, но трактуемое ректоратом в политическом ключе)", - написала Ямпольская на странице в социальной сети.

Заведующая кафедрой семитологии и гебраистики одновременно отметила, что руководство Восточного факультета, доцентом которого она является, "сделало всё возможное, чтобы отстоять её кандидатуру".

В России 23 и 31 января прошли массовые протестные акции во многих крупных городах. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с действиями властей и в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По данным "ОВД-Инфо", за два дня акции в Петербурге задержали более 1800 человек, напоминает Север.Реалии.

Телеканал "Дождь" отмечает, что ранее об увольнениях из-за участия в протестах рассказали победитель ростовского конкурса "Учитель 2020 года" Александр Рябчук, педагог по актерскому мастерству московского Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона Артём Назаров, учитель истории из республики Коми Никита Тушканов.