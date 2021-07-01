Сотрудника метро, уволенного из-за поддержки Навального, восстановил суд

Суд в подмосковном городе Сергиев Посад восстановил на работе ранее уволенного сотрудника московского метрополитена Максима Кириленко, имя которого фигурировало в базе сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом сам Кириленко рассказал The Insider.

По словам Кириленко, метрополитен обязан выплатить ему как зарплату за пропущенные дни, так и компенсацию в размере 5 тысяч рублей. Он планирует выйти на работу уже в понедельник 5 июля.

Кириленко работал бухгалтером в метрополитене. Работу он, как и ещё десятки сотрудников организации, потерял весной после того, как произошла утечка базы данных людей, которые регистрировались на сайте "Свободу Навальному". Сторонники находящегося в колонии оппозиционера хотели через этот сайт собрать 500 тысяч предполагаемых участников митинга за его освобождение. В конце концов, митинг в том виде, в котором он планировался, не состоялся, а некоторые из тех, чьи данные попали в Сеть, были уволены с работы или столкнулись с другими неприятностями. Чаще всего сообщалось об увольнениях именно из московского метрополитена.

По словам главы независимого профсоюза работников метро Николая Гостева, профсоюз сопровождает иски 43 бывших сотрудников организации, которые таким образом потеряли работу. Сам метрополитен настаивает, что трудовые договоры были расторгнуты по соглашению сторон, а не из-за политики.

Сторонники Навального обвинили в "сливе" базы данных своего бывшего соратника Фёдора Горожанко. Сам он это категорически отрицает.