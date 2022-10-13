Кто сумеет унять безумца

Генассамблея ООН практически в полном составе отвернулась от России, осудив так называемые "референдумы на захваченных Кремлем территориях. Путин метнулся в Астану, к "союзникам", как он возможно думает, на совещание по мерам взаимодействия в Азии. На кого из них он все еще может положиться? И на кого из них можно рассчитывать как на спасителя мира от Путина? В программе принимают участие эксперты из Казахстана, Турции и Беларуси Досым Сатпаев, Тогрул Исмаил и Анатолий Лебедько. Ведущая Елена Рыковцева.

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