"Лукашенко загнал себя в угол". Соцсети об участии Беларуси в войне

В начале этой недели, кроме ожесточённых ракетных ударов по украинским городам, ещё одной важной темой войны стало возможное участие в ней Беларуси – точнее, участие в более активном, чем сейчас, формате.

Лукашенко объявил о развёртывании "совместной региональной группировки" и рассказал о военной угрозе со стороны Украины:

Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины.

Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2». Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории».

В сети можно встретить абсолютно полярные мнения о вероятности вступления в войну белорусских солдат.

Алексей Нарышкин:

То есть, Белоруссия официально присоединяется к боям против Украины

Иван Преображенский:

Кремль все же намерен втянуть Беларусь прямо в войну. И Лукашенко согласен.

Сергей Марков:

Видимо, Белоруссия вступает в войну. Лукашенко заявил, что с военной точки зрения открытие белорусского фронта это безумие для Киева, но "процесс пошёл ".

Сейчас также объявлено, что создана единая военная группировка России и Белоруссии.

Население Белоруссии 10 миллионов. Но армия Белоруссия хорошо подготовлена. И белоруссы ненавидят и бандеровцев и поляков. Лукашенко крутой и армия Белоруссии может действовать жестко.

Ната Радина:

Вчера ещё в интервью одному СМИ мне задавали наивный вопрос «додавит ли Путин Лукашенко или нет». Конечно, да, ответила я. Неужели до сих пор кому-то не ясно, что, по сути, режимы Путина и Лукашенко - одно целое и всегда будут действовать сообща?

Вступление белорусской армии в войну - лишь вопрос времени. Сегодня стало очевидно, что - ближайшего.

Но ясно также одно: эскалация ситуации приведёт лишь к ускорению падения диктаторского режима в Беларуси. Лукашенко загнал себя в угол, из которого уже не выберется.

Дмитрий Шушарин:

этого Украина не выдержит. тем более что целью будет Киев. Путин и Лукашенко создадут единое тоталитарное пространство в Восточной Европе и провозгласят его население триединым русским народом. это я прогнозирую уже много лет

Аббас Галлямов:

Ещё один эффект мобилизации: у Путина появилось достаточно пушечного мяса, чтобы разместить его в Беларуси и грозить оттуда украинскому тылу. Воевать размещённые в Беларуси части может и не будут - Лукашенко не позволит, - но какие-то силы ВСУ скуют.

Леонид Невзлин:

Обратил внимание на судорожные действия и выступления Лукашенко. Он не смог увернуться от участия в агрессии против Украины, и теперь придумывает поводы – почему именно Украина виновата в том, что будет дальше. Луке очень страшно: он понимает, что нападение на Украину – это его конец.

Дмитрий Колезев:

Прямое присоединение Беларуси к военным действиям действительно является возможным шагом эскалации, однако западные эксперты пока сомневаются, что Лукашенко готов санкционировать прямое вступление в конфликт. Институт изучения войны пишет, что российский компонент в «региональной группировке войск», вероятно, будет представлен мобилизованными, которых уже начали перебрасывать на территорию Беларуси. Возможно, план заключается в том, чтобы при помощи массы мобилизованных создать новую угрозу нападения на Киев с севера, что вынудит Украину сохранять большое количество войск вокруг столицы, и не даст перебросить эти войска в Донбасс, в Херсонскую или Запорожскую области.

Белорусские эксперты обычно говорят, что Лукашенко старается всеми силами откладывать вступление Беларуси в войну, потому что это грозит для него новым политическим кризисом внутри страны. От себя добавлю, что Лукашенко, который и Крым-то формально не признает российским, явно считает себя хитрее Путина и не исключает возможности пересидеть российского президента. При всей своей воинственной и пропутинской риторике, с точки зрения реальных шагов он пока вел себя довольно осторожно. Украинские официальные лица тоже считают, что угроза со стороны Беларуси пока не реальна.

Андрей Суздальцев:

Кто в Киеве сказал: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2». Ну вот кто? У нас нет иллюзий в отношении ВСУ и способностей Киева на подлые удары. Украина, прикрываясь договором Минск-2, восемь лет громила города Донбасса…

Но в данном случае, Украина не будет нападать на Беларусь. Им не нужен второй фронт, им бы с первым, российским справиться. Это понятно. Но Минск постоянно стонет, что вот-вот украинские танки перевалят через южную белорусскую границу.

Зачем А. Лукашенко играет в эти игры? Зачем он пытается отвлечь Москву от Донбасского, Херсонского и «набухающего» на глазах Запорожского фронтов? Зачем он заставляет Россию планировать операции прикрытия белорусской армии и республики, когда никакой украинской угрозы нет. На пользу кого действует А. Лукашенко, буквально повисая на руках Москвы и дезориентируя российские вооруженные силы?

Анатолий Несмиян:

Вряд ли Лукашенко не понимает, что вступление в спецоперацию белорусской армии приведет к существенному смещению ситуации. Польша уже давно дала понять, что готова на сепаратные военные действия в случае, если сочтет происходящее угрозой непосредственно себе. Поэтому возможный шаг в случае действительного вступления Белоруссии в события (а не просто предоставления своей территории) - это появление на территории Украины уже польских военных по меньшей мере на северном направлении.

Но, думаю, что после выплаты долга вербальным образом тема участия Белоруссии в событиях сама собой затихнет.

Сталингулаг:

Интересно, под каким предлогом картофельный фюрер в последний момент кинет Кремль и вместо фронта отправит свою армию на сбор урожая?

В этом контексте многие обдумывают и продолжение ракетных обстрелов Украины.

Антон Орехъ:

Утренние веерные бомбардировки Украины - это не просто ответ на Крымский мост. Всё то же самое случилось бы и без моста. Не зря же командующим всей операцией назначили именно Суровикина - генерала, для которого ракетно-бомбовые удары, можно сказать, конёк. Перевести войну на земле в позиционную стадию с использованием десятков тысяч мобилизованных, и изнурять противника бесконечными обстрелами. Пользуясь тем, что ответные симметричные удары фактически невозможны. Скоро зима и вывод из строя инфраструктуры жизнеобеспечения может быть очень чувствителен. Вопрос в том, каковы у Суровикина ресурсы: сколько ракет, бомб и т.д. И каковы ресурсы Запада для помощи Украине. Ещё одна опция - вступление в бой армии Лукашенко. Но это, скорее, на крайний случай. В любом случае, сегодняшние события ещё сильнее приблизили развязку

Николай Митрохин:

Смысл сегодняшней атаки по гражданским энергетическим объектам в преддверии зимы следующий.

Армия на поле боя может воевать и с полевыми энергогенераторами. Топлива для них привезут по автотрассам.

А вот крупные города напрямую зависят от ритмичной работы энергосети. Как с точки зрения подачи электроэнергии, так и, подачи воды и теплоснабжения.

Свет сегодня удалось вырубить в нескольких крупных городах и целых регионах. Его пока есть шансы восстановить, благо у энергетиков есть ещё резервы материалов и оборудования.

Одновременно пропала подача воды (как минимум во Львове) - это уже серьезнее. Пока её можно восстановить после включения электроэнергии, но на перспективу это опасно.

Следующий вопрос - теплоснабжение. Пока отопительный сезон не начат, но должен стартовать где через неделю, где через месяц.

Жить в большом городе зимой с нерегулярным электроснабжением, серьезными перебоями в подаче воды и отсутствием тепла для большинства гражданских - слишком сложно.

То есть покончив в целом с украинской промышленностью, Путин всерьез принимается за украинские города. Причём не только за прифронтовые, но и за все куда может дотянуться и на которые стоит тратить ракеты.

Вот об этом говорит сегодняшний обстрел.

При этом он не выложил ещё всех козырей.

Есть административные здания не силового блока - в первую очередь органов власти. Есть больницы, госпитали и санатории - где лечатся военные. Есть крупные мосты - которые сегодняшние удары почти не затронули. (Впрочем, их не так то легко разрушить). Есть транспортная инфраструктура - от вокзалов до стоянок общественного транспорта.

Есть, наконец, АЭС и ГЭС, которых пока ракетами не обстреливали, но о которых напоминают.

Уничтожение всего этого в Кремле и называют "войной по настоящему".

Они явно оценили, что для многих украинцев война переместилась на восток, вслед за победами ВСУ, и потому, они почувствовали себя в относительной безопасности и стали возвращаться из ЕС и налаживать нормальную жизнь.

И сейчас пытаются этот процесс нарушить, породить панику и вновь погрузить население в стадию отчаяния.

Какие из этого следует практические выводы.

Очевидно как следствие этого и любого следующего обстрела - часть населения крупных городов поедет переживать этот этап войны в менее крупные населенные пункты и село, особенно в места, где тепло в домах не зависит от подачи электроэнергии или труб.

Неизбежно и резко увеличится число беженцев в ЕС, а те кто собирался возвращаться - никуда не поедут.

РФ постарается парализовать транспортное сообщение по оси запад-восток, уничтожая железнодорожную инфраструктуру и мосты.

Продолжится уничтожение энергетической и топливной инфраструктуры, особенно крупных и известных с советского времени хранилищ. Очевидно, что их придется создавать заново и прятать от глаз спутников.

Удары будут дальше наноситься по магистральной инфраструктуре связи. Её сложнее разрушить из-за возможности относительно быстрого переключения маршрутов, но понадобиться дополнительное дублирование центров перераспределения сигналов.

НАТО придётся выделить Украине значительное количество современных систем ПРО/ПВО для прикрытия крупных городов, ТЭЦ и мостов.

Вполне вероятно, будут перекрыты все лазейки по поставкам техники и расходных материалов из ЕС, западных государств в целом, и возможно, из стран посредников. Об этом сегодня в ЕС издали специальный циркуляр, посмотрим как он войдет в действие.

Очевидно, что кому-то придет в голову напомнить Лукашенко об уязвимости белорусской инфраструктуры, дабы лишить его возможности оказывать практическую поддержку российским военным на своей территории. В прошлый раз его сильно испугали действия партизан на железной дороге, после чего он на четыре месяца "успокоился", в следующий раз возможно будет что-то другое.

Но главное будет, всё же происходить на поле боя.