"Создатель монстра"? Соцсети об уходе Юмашева с поста советника Путина

Соратник Бориса Ельцина, второй муж его дочери Татьяны Валентин Юмашев ушёл с поста советника Путина, который занимал два десятилетия.

Хотя Юмашев был советником на общественных началах, а его реальное влияние на политику Путина неизвестно, его уход воспринимается многими как знаковое событие.

Галина Алаева:

Для понимания - это круче Чубайса. Это последний осколок той, ельцинской России. Смотрящий от Семьи.( Зять Ельцина , если кто не в курсе ).

Удивительные и знаковые дела творятся.

Николай Подосокорский:

Похоже, что Семья все же решила дистанцироваться от СВО и дальнейшей траектории "развития" режима. Время умывать руки и отходить в сторону.

Дмитрий Колезев:

Связь между ельцинской и путинской Россией окончательно обрывается.

Борис Рожин:

Юмашев находился в администрации более 20 лет, являясь одним из представителей пресловутой "Семьи", остатки которой сейчас отчаливают. Вот уж действительно излом эпохи.

Сергей Марков:

Главная новость для российских высших элит это уход зятя Бориса Ельцина Валентина Юмашева с официальной должности советника президента России Путина. Что это значит.

1. Самое главное, Путин человек слова, один из немногих мировых политиков. Он обещал Ельцину. Ельцин давно умер, а Путин твердо держит данное ему слово.

2. Юмашев и ранее Чубайс узнали, поняли, что никакое примирение между Путиным и Западом уже не возможно. Война до победного конца.

3. Юмашев хочет спастись от санкций. И спасти свои сотни миллионов. Знает, что санкции будут бить по всем гражданам России, кто хоть как то связан с Путиным. Личную вину больше никто высчитывать не будет. Будут ковровые санкционные бомбардировки.

4. Путин теперь никак не связан с семьей Ельцина. Это усиливает поддержку Путина среди народа России.

Сергей Мардан:

Обязательства перед покойным Ельциным признаны исполненными. Дальше Семью ждет политическая эмиграция и экспроприация оставшихся в России активов.

Будущее "Ельцин-центра" - под большим вопросом.

Юрий Якимович:

Это очень знаковое событие. Закат власти «семьи» и псевдолибералов в России. В скором времени и остатки псевдолиберального сообщества будут отстранены от системы государственного управления.

Сергей Удальцов:

Зять Ельцина уволился с должности советника президента. Хороший знак. Дальше должны последовать закрытие Ельцин-центра и официальное осуждение Ельцина и его подельников за расстрел Верховного Совета в 1993 году и другие преступления перед народом

Андрей Янгель:

Пишут, Юмашев проследовал за Чубайсом. Час пробил. Ушлый советник Путина смекнул, что сейчас самое время переквалифицироваться в зажиточного австрийского пенсионера, а то ведь можно и под санкции попасть за былые заслуги. Ничего удивительного. Зоология. Крысы так устроены и всегда чувствуют, когда пора бежать с тонущего корабля.

Игорь Эйдман:

Поздно пить боржоми, когда весь в крови

Валентин Юмашев, зять Ельцина ушел с поста после 22 лет работы в качестве советника Путина. Думаете, он прозрел на старости лет? Вряд ли. Просто статус советника президента давал ему возможность защищать свои бизнес-активы в России от шакалов-силовиков. Поэтому Юмашев за него и держался. Но на Западе же больше заныкано. А сейчас там для наворованных семейных капиталов возникла реальная угроза - возможные санкции. Поэтому крыса резко свалила с подсанкционного корабля российской власти.

И да, пусть будут прокляты те, кто вначале отдал страну банде олигархов, а потом пригласил Путина в качестве цербера охранять наворованное. Забыли они-дурачки, что в России силовики и бандиты обычно, что охраняют, то и имеют, крыша быстро подминает под себя коммерсов.

Однако это ельцинскую "семью" не оправдывает. Жертвой их близорукой корысти стала не только собственная страна. Все ещё намного хуже, именно они создали условия для сегодняшней страшной, бессмысленной и непредсказуемо опасной войны. На них кровь многих тысяч украинцев, жертв приведённого ими к власти "наследничка".

Леонид Невзлин:

Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко будто шапку-невидимку где-то прикупили. Европейские и американские чиновники не видят их в упор. Тех, кто привел к власти Путина. Тех, кто дал маленькому прыщику вырасти в гнойник, грозящий убить все человечество. Даже не дал, а любовно выращивал. Теперь они наслаждаются жизнью, пока их выкормыш проливает моря крови.

Санкций нет, запрета на перемещения по миру нет – шапка-невидимка защищает. А точнее, позорная слепота американских и европейских чиновников.

А ведь еще совсем недавно Юмашев в интервью бахвалился, что привел "блестящего" Путина к власти. Теперь он отползает на пузе: с поста советника он, видите ли, уволился. Сенсация. 22 года советовал, и вдруг перестал. Теперь все должны снять шляпу и все понять и простить.

Эта сладкая парочка, про которую почему-то забыли, будет спокойно отдыхать в своей вилле на Карибах в тени пальм и соседа Абрамовича? Или прятаться под корягой в Австрии?

Я не устану повторять, что у "проекта Путин" нет срока давности. Военный преступник Путин не возник из ниоткуда. Коллективный Франкенштейн, создавший монстра больше 20 лет назад, состоит из совершенно конкретных людей. Абрамович, Юмашев, Дьяченко, Волошин, Чубайс. Ровно в такой последовательности.