Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Адмирал пропал в никуда, генерал возник ниоткуда

Игорь Осипов и Александр Куренков, коллаж

Ни одна живая душа не может ответить на вопрос: гле сейчас командующий Черноморским флотом адмирал Осипов. Ни одна живая душа не слышала прежде о генерале Куренкове, которого Путин решил сделать министром МЧС. От него фотографий-то одна штука, да и то мутная. Максимум еще одна. Откуда берутся эти люди, о которым не слышали даже специалисты, и куда исчезают. Какова роли личности военного в истории этой войны. Обсуждают военный аналитик Агиль Рустамзаде и журналист Семен Новопрудский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG