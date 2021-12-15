Грядет война народная?

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости "безотлагательного" и "незамедлительного" начала международных переговоров для выработки "юридически зафиксированных гарантий" безопасности России. Реакция собеседников Путина президентов Франции и Финляндии неизвестна. Между тем, более 75% процентов россиян - участников опроса "Левада-центра" (внесён в число "иноагентов") не исключают, что напряжённость в российско-украинских отношениях может перерасти в войну между Россией и Украиной. Разрядка международной напряженности не видна.

Зато видна разрядка в отношениях власти и народа. Госдума выполнила указания и сняла с рассмотрения закон о QR-кодах на транспорте, а закон о QR-кодах в общественных местах делают «рамочным», пусть регионы сами решают, как мучить народ в рамках санитарного террора. И тут тоже опросы подсказывают власти, что делать поскольку около 70%, то есть путинский электорат против инициативы Кремля по контролю за населением, грозящей потерей немалых доходов бизнесу и транспорту.

Маневры хозяев Кремля на внешнем и внутренних фронтах обсуждаем с политологом Станиславом Белковским.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 15 декабря в 19:05