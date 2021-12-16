Просит гарантий, чтобы напасть?

Путин опять заговорил о гарантиях нерасширения НАТО на восток, которые ему должны дать страны альянса. Они ему вообще-то ничего не должны. И ничего не дадут. Никаких гарантий. Зачем он просит то, чего заведомо не получит? В чем состоит его план? Вот ему никто не даст гарантий, что Украина (а речь, конечно, о ней), не вступит НАТО. И это объявляется «угрозой безопасности России», такая вероятность. И что дальше? Сценарии обсуждают эксперты из стран НАТО: Раса Юкнявичене, депутат Европарламента (Литва), Юрий Федоров, военный эксперт (Чехия), Андрей Остальский, журналист (Великобритания).

Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева.

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