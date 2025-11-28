Соучастница убийства Маркелова и Бабуровой вышла на свободу

Из колонии в Мордовии утром 28 ноября вышла на свободу Евгения Хасис, которую в 2011 году приговорили к 18 годам лишения свободы по делу об убийстве в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Телеграм-каналы публикуют видео с вышедшей из колонии Хасис.

О её предстоящем освобождении стало известно в сентябре. Точная дата не называлась, однако по подсчётам "Медиазоны" она должна была выйти на свободу в конце ноября - что и произошло. Всего Хасис провела под стражей около 16 лет. Она полностью отбыла срок.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года. Маркелов, который был известен своими левыми взглядами, был адвокатом во многих громких делах, в том числе помогал семье чеченки Эльзы Кунгаевой, убитой полковником Юрием Будановым. Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью адвоката.

По делу об убийстве были арестованы националисты Никита Тихонов и Евгения Хасис. Тихонов, партнёр Хасис, был лидером так называемой Боевой организации русских националистов (БОРН), создававшейся, по данным расследований и самих осуждённых, не без участия Кремля. В мае 2011 года суд приговорил Тихонова как непосредственного исполнителя убийства к пожизненному заключению, а Хасис - к 18 годам колонии общего режима. Дело вызвало большой резонанс. Его расследовал Игорь Краснов - будущий генпрокурор, ныне глава Верховного суда России.

В 2021 году Европейский суд по правам человека пришёл к выводу, что российский суд был предвзят к Хасис и Тихонову при вынесении приговора, после чего Верховный суд России частично изменил приговор Хасис, сократив срок до 17 лет.

В 2024 году издание "Подъём" со ссылкой на члена Совета по правам человека при президенте России Еву Меркачеву писало, что Хасис попросила отправить её на войну в Украине. До выхода на свободу этого не произошло. После освобождения она пока не давала комментариев.