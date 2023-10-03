Совбез ООН одобрил миссию по борьбе с бандами на Гаити

Совет Безопасности ООН санкционировал иностранную миссию борьбы с бандами на Гаити, пишет Reuters.

За направление "многонациональной миссии по поддержке безопасности", уполномоченной принять "все необходимые меры", проголосовали 13 членов Совбеза. Россия и Китай от голосования воздержались.

Гаити попросила ООН о помощи ещё год назад. Всё это время ни одна страна не соглашалась возглавить миссию. Только в июле Кения пообещала отправить на Гаити тысячу полицейских. Затем выделить 150 человек для обеспечения безопасности Гаити согласились Багамские острова. Позже помочь вызвались Ямайка и Антигуа и Барбуда.

США направлять военных не будет, но планирует выделить миссии сто миллионов долларов в виде логистической и финансовой помощи, которая может включать разведку, авиаперевозки, связь и медицинскую поддержку.

Сроки развёртывания миссии всё ещё неясны.

Банды на Гаите стали более влиятельными после убийства президента страны Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Сейчас, согласно свежему докладу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, они контролируют 80% столицы и действуют за её пределами. Были случаи, когда банды нападали на целые кварталы, вели там беспорядочную стрельбу, "заживо сжигали людей и казнили тех, кого считали своими противниками".

Согласно докладу Гутерриша, с октября 2022 года по июнь 2023 года на Гаити зафиксировано 2728 умышленных убийств, в том числе женщин и детей. За то же время стало известно о 452 случаях изнасилования женщин, девочек и одного мальчика, в том числе группового, которое конкурирующие банды применяют "для устрашения населения".

Также гаитянские банды похищают жителей с целью выкупа. По сведениям Гутерриша, из-за действий банд почти 130 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.