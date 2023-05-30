За тридевять земель. Уехать в Латинскую Америку – или выбраться из нее

Кто и как перебирается в США из Латинской Америки? Стали ли сами латиноамериканские государства не только источником волн миграции на север, но и перевалочным пунктом и даже конечной целью для многих мигрантов из совсем далеких стран на иных континентах? Сколько среди таких мигрантов людей, уехавших из России, Украины, Беларуси или республик Центральной Азии? Почему сами латиноамериканские страны страдают от потоков мигрантов – кто, откуда, как и куда стремится попасть?

Пограничные власти США раз за разом заявляют, что скоро могут не справиться с новым огромным наплывом мигрантов, в первую очередь нелегальных, которые продолжают скапливаться на сухопутной границе с Мексикой, протяженностью в 3 тысячи 145 километров.

Длина всей границы – 3145 километров, причем уже много лет вдоль примерно трети ее существует система разного рода заграждений высотой в 4–5 метров, протяженностью чуть более тысячи километров. Еще в 2008 году журнал Time назвал эти заграждения и заборы "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. Однако миллионы людей это не останавливает. Граница США и Мексики сегодня считается самой пересекаемой в мире – каждый год только легально через нее переходят и переезжают до 350–400 миллионов человек (впрочем, это количество объясняется и тем, что некоторые торговцы, рабочие и фермеры могут это делать до 10–20 раз в день).

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас несколько дней назад сообщил о новых столкновениях с мигрантами на границе с Мексикой. Напряженность росла в течение всего апреля и мая, в преддверии окончания действия ограничений, введенных в США в связи с пандемией COVID-19, в первую очередь так называемого "Артикула 42". Прнятый в 2020 году "Артикул 42", действие которого теперь истекло, позволял американским властям, на основании борьбы с пандемией, быстро депортировать любых мигрантов, пересекших границу, включая и тех, кто просил убежища по гуманитарным соображениям.

В мае администрация Джо Байдена ввела в действие новое положение о предоставлении убежища в США. Отныне в убежище может отказано большинству мигрантов, незаконно пересекающих американо-мексиканскую границу. По словам Алехандро Майоркаса, семьи таких мигрантов в большинстве случаев будут депортированы в течение 30 дней. В соответствии с новыми правилами, вступившими в силу в этом месяце, мигрантам может быть отказано на границе, если они не подали заявление о предоставлении убежища онлайн до попытки въезда в США или не искали убежища в какой-либо другой стране, через которую они проезжали на пути в Соединённые Штаты.

При этом каждую неделю в последний месяц число только лишь зарегистрированных властями США лиц, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу, иногда превышало 10 тысяч человек в день. В переполненных центрах Таможенной и пограничной службы США содержится сейчас более 30 тысяч арестованных.

В самой же Мексике, но не только там, а на всем своем пути, который иногда начинается еще в трущобных кварталах больших городов или в джунглях даже Южной Америки, то есть в Бразилии, Колумбии, Панаме или других государствах Центральной Америки, миллионы людей, стремящихся "попасть на север", сталкиваются с угрозой быть ограбленными, похищенными или убитыми многочисленными и знаменитыми латиноамериканскими бандами, которые часто нападают на мигрантов, следующих в США. По оценкам гуманитарных организаций, каждый четвертый из таких мигрантов – ребенок.

Кто все эти люди? Далеко не только лишь граждане самих стран Латинской Америки. Газета "Нью-Йорк Таймс" на днях опубликовала репортаж о том, как через латиноамериканские страны на север, преодолевая невероятные тяготы и опасности на пути через полмира, пытаются попасть, например, тысячи граждан Афганистана, бегущих от талибов. А Радио Свобода не так давно рассказывало, как через Мексику в поисках лучшей жизни нелегально перебираются в Соединённые Штаты десятки тысяч выходцев из Центральной Азии – Киргизии, Узбекистана или Таджикистана. У тысяч таких мигрантов есть гражданство Российской Федерации, то есть российские загранпаспорта.

Бегут этим путем в США и коренные россияне. Официальная статистика свидетельствует о значительном увеличении числа обладателей российских паспортов, въезжающих в Соединённые Штаты через Мексику с начала 2022 года. Многие связывают эту тенденцию с вторжением Москвы в Украину — событием, которое заставило десятки, если не сотни тысяч людей бежать из России. По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в 2022-м финансовом году (начиная с 1 октября 2021 года) 36 тысяч 271 гражданин России (это были россияне самого разного происхождения и национальности) пытался въехать в США через границу с Мексикой (удалось далеко не всем), тогда как в предыдущем году таких насчитали 13 тысяч 240 человек.

Те мигранты из Центральной Азии, у кого российских паспортов, позволяющих им попасть в Мексику без визы, используют еще боле сложные пути. Например, выбирают для начала безвизовые для них Бразилию или Никарагуа в качестве первой точки въезда в западное полушарие, а затем все же направляются в сторону Мексики.

Один кыргызстанец рассказал "Радио Азаттык", что на одном лишь рейсе Стамбул–Манагуа, которым он прилетел в Никарагуа начале мая, находились еще около 30 граждан Кыргызстана. Все его соотечественники путешествовали с единственным намерением – добраться в итоге до Соединённых Штатов. По его словам, их группа заплатила деньги контрабандистам, которые переправили их из Никарагуа через Гондурас и Гватемалу в южный мексиканский город Тапачула. Потом этот человек заметил, что большинство жильцов в одноимённой шестиэтажной гостинице "Тапачула", в которой он остановился, были гражданами Кыргызстана. Они заняли около 90 из 120 номеров здания, и в каждом номере жили по четыре-пять человек. По его словам, там были также узбеки и выходцы из других стран Центральной Азии, хотя и в несколько меньшем количестве.

О новых и старых миграционных потоках в Латинской Америке в интервью Радио Свобода рассказывает живущий в Колумбии политолог, латиноамериканист, профессор Университета ICESI в городе Кали Владимир Рувинский:

– Когда мы говорим о мигрантах и миграционных потоках в Западном полушарии, по-прежнему ли подразумевается, что этот поток, по большому счету, один, и движется он в одном направлении – с юга на север, то есть в США?

– На самом деле в странах Латинской Америки и Карибского бассейна характер миграции сейчас значительно поменялся, и в первую очередь это, конечно, связано с политическим и экономическим кризисом в Венесуэле. Это ведь сегодня второй по величине миграционный поток в мире, после кризиса с беженцами на Большом Ближнем Востоке. Но этому потоку уделяется намного меньше внимания – и еще меньше денег выделяется на помощь мигрантам, остающимся и продвигающимся внутри Латинской Америки. Безусловно, медиа во всем мире говорят о том, что происходит на границе США с Мексикой – но ведь миграционные потоки в Латинской Америке текут не только в США, они есть и внутри самого региона. Существует много разных методик и организаций, которые занимаются их подсчетом. Если говорить о "задокументированных" мигрантах, то только венесуэльским иммигрантам сейчас в нескольких латиноамериканских государствах выданы более 2 миллионов видов на жительство.

Есть и другая методика, которая подсчитывает количество новых мигрантов на тысячу жителей в разных странах Латинской Америки. Это интересные данные: если не брать в расчет такие совсем небольшие страны, как Суринам или Барбадос, то здесь лидирует Чили. Именно в Чили, сделавшем колоссальные экономические успехи, в последние годы было выдано примерно 19–20 новых разрешений на постоянное место жительства на каждую тысячу местных жителей. То есть миграционные потоки разные, они зависят от очень многих причин, и неправильно говорить, что единственное место, куда едут латиноамериканцы, или пытаются попасть, это только Соединенные Штаты.

– Давайте поговорим сперва все-таки о потоке в США, потому что это больше всего на слуху. Ведь до недавних пор в США пытались попасть в основном сами латиноамериканцы, и в первую очередь из самых неблагополучных и бедных государств региона. Но сейчас ситуация изменилась. Через Центральную Америку, через Мексику в первую очередь, движутся массы людей со всего мира, даже из самых отдаленных стран, и с Ближнего Востока, и из Афганистана, из Южной Азии, из Центральной Азии, из стран бывшего Советского Союза, из России, Украины и Беларуси. Причем началось это, в общем, еще до пандемии и до российского вторжения в Украину. Почему вдруг эта лазейка стала целыми, образно говоря, "воротами", как этот путь разглядели во всем мире? Раньше же не было такого?

– Действительно, раньше поток мигрантов, движущихся в США через южную сухопутную границу с Мексикой, был довольно небольшим – если сравнивать его с теми массами людей, которые сейчас пытаются перейти эту границу. Этому есть несколько объяснений. Первое – это, на самом деле, сохраняющийся у США имидж "земли всех возможностей", который никуда не исчез, несмотря на всю критику в адрес Вашингтона, в том числе со стороны самих граждан США, и несмотря на то, что очень многие мигранты понимают, что жить в современных США очень непросто. И все равно образ США как страны, где можно добиться всего своими силами – до сих пор очень яркий и сильный.

Образ США как страны, где можно добиться всего своими силами – до сих пор очень яркий и сильный.

Вторая причина – в том, что наглухо запечатать более трех тысяч километров сухопутной границы, как это пытаются сделать власти США, невозможно, вряд ли это будет на сто процентов эффективно, и в любом случае какие-то возможности нелегально перейти границу будут оставаться. Среди других причин я бы выделил и то, что существует большая так называемая "трансмиграционая мафия". То есть это люди, которые имеют хорошие связи в разных национальных диаспорах, давно осевших и сформировавшихся в Северной Америке. Они практически знают все – как, почему, где, каким образом перейти границу, и главное, как потом можно "устроиться". И работа социальных сетей здесь также играет большую роль.

Еще один из факторов, в последние годы ставших очень существенным для понимания мотивации нелегальных мигрантов - то, что очень сильно сузились возможности для легального попадания в Соединенные Штаты. США в любом случае остаются страной, которая приветствует приезжих. Каждый год число жителей США значительно увеличивается именно за счет легальных мигрантов. Но получение американских виз сейчас –дело очень сложное и дорогостоящее. В той же Латинской Америке очереди на получение этой визы стоят огромные, и, кроме того, очень много отказов.

– Какие у вас есть последние данные, сколько латиноамериканцев перебрались в США в последние годы этим путем, сколько собираются? И не только их? И главное, что еще интереснее, с учетом нашей аудитории, уроженцев стран бывшего СССР?

– Всего более 50 миллионов латиноамериканцев, и это очень большая цифра, находятся легально и нелегально сегодня в США. Только легально через границу с Мексикой каждый день переходят более одного миллиона человек, многие туда-сюда. 300 тысяч автомобилей, по последним данным, пересекают эту границу ежедневно, в ту или иную сторону. Кроме того, по информации Миграционной службы США за прошлый год, 2,5 миллиона человек, например, просто попались при попытке нелегального перехода границы, и подавляющее большинство их были выдворены обратно. Это очень большой рост. Скажем, в 2021 году их было "лишь" полтора миллиона, а 10 лет назад – примерно 340 тысяч.

В прошлом году на американской территории были задержаны 160 тысяч беспризорных детей-мигрантов

Там очень большая проблема – это дети. Судя по той же статистике Миграционной службы США, в прошлом году на американской территории были задержаны 160 тысяч беспризорных детей-мигрантов, без родителей и вообще сопровождающих. И что с ними делать? Выдворить их назад невозможно, почти во всех случаях.

Что касается россиян, белорусов, украинцев, то их число тоже быстро увеличивается. Есть данные как Миграционной службы США, так и правозащитных организаций, которые занимаются этой проблемой – и, насколько я помню, в прошлом году при попытке нелегального перехода границы США с Мексикой были задержаны около 1,5 тысяч лиц с российскими паспортами. Многие из них, на самом деле, так и остаются там, ожидая решения: предоставят им вид на жительство, или нет.

– В той же Мексике, да и в других странах Латинской Америки налажен уже целый бизнес по приему беженцев с других континентов для переправки в США. Бизнес этот, конечно, нелегальный, находится он часто под контролем преступных группировок и местных коррумпированных властей. Кто-то пытался подсчитать, сколько через Латинскую Америку, используя ее как транзитную остановку, мигрирует на север, или пытается, россиян, украинцев и белорусов, а сколько приезжают, чтобы остаться в ваших краях? Не всем удается просочиться в США, да и наверное не все вообще планируют попасть именно туда? То есть они остаются в государствах самой Латинской Америки, часто это их конечная цель.

– Да, есть многочисленные криминальные группировки, которые занимаются переправкой людей в США, а есть здесь и такие, кто организует переправку мигрантов в другие страны, даже обратно в Европу. Пишут и говорят об этом здесь очень много, в Латинской Америке эта проблема считается одной из самых главных для всех почти государств. Потому что раньше они с такими трудностями практически не сталкивались, въездные потоки были очень небольшие. Данные по количеству мигрантов в разных странах Латинской Америки разнятся, потому что контроль здесь, по сравнению с США или ЕС, не такой уж большой, многим людям удается остаться надолго без проблем, их не выдворяют, их просто даже не находят – потому что и не ищут. К тому же, безусловно, это большие деньги, то есть большие доходы, которые получают все эти занимающиеся мигрантами нелегальные группировки, связанные с коррумпированными властями. Но общая политика в Латинской Америке в отношении мигрантов тоже сейчас меняется. Здешние страны, за исключением Аргентины и отчасти Бразилии, исторически не очень приветствовали иммигрантов, но сейчас они понимают, что миграция – это не только проблема, но также и возможность получить новую рабочую силу. Поэтому на высшем уровне речь заходит о том, чтобы попытаться легализовать все эти потоки. А граждане России в контексте нашего разговора, конечно, отдельно интересны. Известен, например, этот новый феномен так называемых "беременных рейсов" в Аргентину, но не только.

– Да, у нас, например, было немало репортажей и интервью с россиянами, уехавшими сейчас, или релоцировавшимися, как модно говорить, в Бразилию, в Чили, в Мексику, и даже в такую экзотическую и малоизвестную для них страну, как Парагвай.

– Дело в том, что для русских Латинская Америка полностью открыта в том смысле, что во все страны нет необходимости для них получать въездную визу. Несмотря на то, что это географически далеко, и билеты сейчас, особенно после пандемии, стоят очень дорого, но россияне все равно приезжают. Скажем, по данным миграционной службы Аргентины в прошлом году легально в Аргентину въехали около 22 тысяч россиян Я сам пару недель назад был в Буэнос-Айресе, и в центре аргентинской столицы на самом деле часто теперь слышна русская речь, этого раньше в помине не было. И кроме того, въездная политика, как я уже сказал, в латиноамериканских странах изменилась, и сейчас стало намного проще легально здесь обустроиться.

Кроме того, россиян, несомненно, привлекает тот факт, что здесь, особенно по сравнению с Европой и США, тема российского вторжения в Украину не настолько на слуху, и местные жители относятся к русскоязычным очень спокойно. Здесь нет никакой неприязни по отношению к русским. И последнее, но не менее важное – в той же Аргентине из-за экономического кризиса, из-за того, что местная валюта сильно обесценилась, все товары и услуги, которые раньше были дорогими, стали более чем доступны многим русским, особенно среднему классу. Но это не только там так. Если посмотреть, скажем, объявления в Фейсбуке в "русских группах" в Аргентине, в Чили, или в Коста-Рике, практически в каждой стране, то вы найдете множество типичных объявлений в таком духе: "Я столяр (компьютерщик, электрик, маляр, сантехник), я приехал, но не знаю испанского языка, помогите мне найти работу". И в комментариях тут уже пишут: "Да, там можно найти работу, там что-то можно сделать, там вот есть запрос на такие-то специальности…".

– Сама Латинская Америка – далеко не такой уж рай и "земля обетованная". Последние события в разных латиноамериканских странах, наверное, эти миграционные потоки должны были лишь усилить? Потому что много где идут столкновения, продолжаются конфликты. Какие государства вы бы на в западном полушарии сейчас поместили в список самых проблемных? Это все те же Венесуэла, Куба, Никарагуа? Может быть, кто-то еще?

– Если "кто-то еще", то в первую очередь это так называемый "Северный треугольник", то есть почти вся Центральная Америка (кроме Панамы и Коста-Рики). Да и сама Мексика. Там ситуация, действительно, очень тяжелая. Связано это с разгулом преступности, которая чаще всего основана на организации нелегальной торговли наркотиками. Но еще и с тем, что мировой экономический кризис очень сильно ударил по странам Центральной Америки, люди там просто не могут найти работу и не знают, на что жить. Поэтому и пытаются найти любые возможности в других странах.

Если говорить конкретно о Венесуэле, Кубе и Никарагуа, то на первое место можно поставить Венесуэлу, где усугубляется дикий социально-экономический кризис. Несмотря на то, что военно-политически там стало более-менее поспокойнее в последнее время, это спокойствие обманчиво. И по-прежнему очень много венесуэльцев просто не могут свести концы с концами и пытаются уехать в другие страны. Но многие из них возвращаются в Венесуэлу потом обратно, это я знаю по результатам одного проекта, который мы сделали с Министерством иностранных дел Колумбии – и вновь попадают еще раз в Колумбию. Ведь именно Колумбия оказалась той страной, которая приняла на себя основной поток венесуэльских беженцев – тут у нас сейчас живет около двух миллионов лишь легально оформленных мигрантов. То есть это люди, которые здесь не устроились, вернулись в Венесуэлу, а потом снова вернулись сюда, потому что нигде не могут найти никакую работу и везде фактически нищенствуют.

Что касается Никарагуа, то режим Даниэля Ортеги, правящего с 2007 года, уже всем открыто показал свои зубы, если так можно сказать – и поэтому люди просто бегут из Никарагуа. Во-первых, там экономическая ситуация аховая, все больше людей разоряются и голодают, а во-вторых, чувствуется постоянное дальнейшее ограничение базовых свобод, идут настоящие репрессии и подавление всех несогласных. Никарагуанцы боятся жить в своей стране и пытаются уехать, куда только возможно. На Кубе то же самое примерно – все хуже и хуже, как, наверное, вы знаете, там уже даже и за доллары очень сложно найти какие-то продукты питания. Поэтому да, эти три страны – Венесуэла, Куба и Никарагуа – плюс многие центральноамериканские страны, они и являются самими неблагополучными, и оттуда и течет громадный поток мигрантов.

– Американские чиновники и служащие пограничной охраны также это подтверждают: они говорят, что те, кто пытаются попасть в США через эту огромную сухопутную границу с Мексикой, в подавляющем большинстве сейчас уже даже не сами мексиканцы и не уроженцы, конечно, каких-то стран другом конце Земли, а граждане многих стран Центральной Америки, то есть Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и уже упомянутой Никарагуа. Такая тут есть странность: в ежегодно публикуемом так называемом "Всемирном индексе счастья" жители именно стран Центральной Америки традиционно в большинстве отвечают, что они максимально счастливы по жизни, уж точно счастливее европейцев или североамериканцев. Как вы, как человек, давно там живущий, как латиноамериканист, эту странность объясните?

– Думаю, это легко объяснить общим отношением к жизни многих латиноамериканцев. Может быть, это несколько грубо, утрировано, такой шарж, но… "солнце светит, кокос растет, чего унывать?". То есть здесь отношение к жизни, конечно, сильно отличается привычного нам, будь то в России, в Европе, США или Азии, где люди озабочены тем, что "вот с утра на работу", а потом "а на сколько мне хватит денег", и так далее. Я думаю, эти индексы счастья как раз оценивают то, как люди оценивают всю жизнь, а не завтрашний день. Несмотря ни на что, латиноамериканцы в подавляющем большинстве всегда остаются оптимистами. "По жизни смотрят на жизнь с надеждой", скажем так.

– Латинская Америка – это огромный регион, стран очень много, и везде свои проблемы. В последнее годы политические и общественные волнения, гражданские конфликты в Эквадоре, в Перу, в Боливии усилили этот поток мигрантов?

– Это не новость для латиноамериканцев, к сожалению – частые, иногда постоянные политические и общественные волнения. Безусловно, внутренние конфликты здесь в той или иной степени происходят во всех странах. И люди, можно сказать, привыкли к ним и воспринимают происходящее не как что-то катастрофическое, что скорее всего может привести к каким-то ужасным последствиям лично для них. То есть это, в определенном смысле, некая здешняя нормальность. Поэтому миграция из тех стран, что вы упомянули – Эквадор, Перу, Боливия – идет в первую очередь все-таки экономическая.

Возможно, не все знают, что для всей Латинской Америки важнейший источник внешних валютных поступлений – это денежные переводы, присылаемые сюда членами семей, которым удалось найти работу, легальную или нелегальную, в США или в ЕС. В прошлом году, по данным Межамериканского банка, 142 миллиарда долларов было перечислено своим семьям в Латинской Америке мигрантами, попавшими в США, Европу и другие какие-то страны мира! Поэтому Чили, кстати, так популярно у наших мигрантов, потому что Чили на данный момент – одна из самых благополучных стран. Латиноамериканцы туда уезжают и потом начинают посылать деньги родственникам. Поэтому в целом тут на миграцию смотрят, в первую очередь, не только и не столько как на возможность избежать каких-то политических репрессий или войн, а как на возможность помочь своим семьям.

– А как обстоят дела в самой Колумбии, где, кстати, гражданская война, по сути, еще совсем не закончилась? Как-то это сказывается на желании колумбийцев уехать куда-то еще?

– Да, но уезжают, опять же, отсюда в основном не из-за этого, а по причинам экономическим, в связи с тем, что многие не видят для себя будущего в Колумбии, особенно молодые люди. Они мигрируют в те страны, где латиноамериканцам, и колумбийцам в частности, легализоваться довольно просто. Я недавно был также в Великобритании, где встречался со своими бывшими студентами – они очень хорошо устроились там, довольно быстро получили вид на постоянное жительство и разрешение на работу. В Испании еще можно так же без особых проблем латиноамериканцам получить легальный статус. Это, конечно, большая проблема, и не только для Колумбии, но и для других латиноамериканских стран, что молодежь уезжает, не связывая свою дальнейшую судьбу с родиной. Создаются здесь какие-то новые рабочие места, но их очень мало. Это устойчивый взгляд на мир, который здешние молодые люди вырабатывают рано – что в их родных странах, к сожалению, того будущего, на которое они рассчитывают, для них нет.

В Колумбии, как вы правильно отметили, внутренний вооруженный конфликт далек, к сожалению, от завершения. Но, тем не менее, хочу это подчеркнуть, есть иностранцы, и те же русские, но, помимо них, и из самых благополучных стран, из США и Европы, которые специально переезжают на постоянное место жительства именно в Колумбию. И находят здесь какие-то возможности создать свой бизнес, устроиться на работу, если они обладают нужной профессией. Потому что – хороший климат, очень легко найти недвижимость, вкусная местная кухня, разные свежие фрукты, солнце всегда светит. А внутренний вооруженный конфликт – он все-таки происходит в сельской местности. В больших городах есть, конечно, преступность, есть какие-то другие беды, но средний класс живет здесь довольно неплохо. Поэтому в Колумбии миграционные потоки идут в две стороны – отсюда и сюда.

– Подытоживая: в целом поток латиноамериканской миграции, в первую очередь на север, пока неостановим? Или есть тенденции, что эти потоки будут как-то изменяться, переформировываться?

– В ближайшем будущем эта проблема будет лишь обостряться, особенно на границе США с Мексикой. Еще и потому, что проблема иммиграции в США – это в первую очередь политическая проблема, и там есть силы, которые играют на этом, как с одной стороны, так и с другой, как со стороны консервативного лагеря, так и со стороны либералов. А с другой стороны, латиноамериканские иммигранты, которые не понимают всю эту специфику североамериканской внутренней политики, просто видят, что возможность перебраться в США до сих пор существует. И экономическая ситуация у них на родине, в первую очередь в Центральной Америке, их туда подталкивает, несмотря на все попытки ее улучшить, и несмотря на все деньги Вашингтона, на это дело центральноамериканским правительствам выделяемые. То есть потоки нелегальной латиноамериканской миграции в США будут только расти – несмотря на все попытки их сократить.