Совет Федерации одобрил повышение призывного возраста до 30 лет

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому с 1 января 2024 года призыву на срочную военную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. "За" проголосовали 159 сенаторов, один воздержался, сообщает "Интерфакс".

25 июля закон был принят Государственной думой.

Изначально планировалось, что повысят и нижнюю границу призывного возраста: с 18 до 21 года. Однако позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что комитет решил этого не делать. Изменения он объяснил тем, что из-за демографической ситуации в армию призывается всё меньше россиян. "Для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция", – сказал он. На заседании Госдумы он отметил, что закон "писался под большую войну" и "общую мобилизацию".

Ранее главы двух комитетов Совета Федерации – Виктор Бондарев и Андрей Клишас – выступили против сохранения нижней границы призывного возраста при повышении верхней. Однако позже председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента поддержит инициативу Госдумы.

На заседании 28 июля сенаторы также одобрили другие законопроекты, касающиеся военной реформы. В частности, это закон о запрете мобилизованным и призывникам на выезд за рубеж с момента вручения повестки и закон о повышении штрафов за неявку в военкомат. Он поднят сразу в 10 раз – сейчас он составляет от 500 до 3000 рублей.