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Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счётной палаты

Алексей Кудрин

Совет Федерации проголосовал за досрочное освобождение Алексея Кудрина от должности председателя Счётной палаты России.

Представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности поступило в верхнюю палату парламента 29 ноября.

Чиновник сказал, что после госслужбы он займётся большими проектами частных инициатив. За несколько дней до представления президента в СМИ появилась информация, что Кудрин может получить должность в компании "Яндекс". Это косвенно подтвердила спикер Валентина Матвеенко, выразив надежду на то, что теперь заявления Совета Федерации теперь станут чаще попадать в топ поисковика.

Ранее сообщалось, что Кудрин получит контроль над "Яндексом" вместо основателя Аркадия Воложа и займётся разделом компании. За реорганизацию чиновник получит пакет акций, стоимость которого сейчас оценивается в 300 миллионов долларов. СМИ сообщали, что после раздела у "Яндекса" появится новая, вероятно, российская материнская компания вместо зарегистрированной в Нидерландах. Она будет заниматься бизнесом в России. Контролировать её будут Кудрин и оставшиеся в стране менеджеры.

Уехавшему в Израиль Воложу достанутся лицензии на развитие за рубежом беспилотных и облачных сервисов, образовательного сервиса и сервиса по распознаванию образов "Толока". Основатель "Яндекса" с начала июня находится под санкциями Евросоюза. После попадания в санкционные списки Волож вышел из совета директоров "Яндекса" и покинул пост генерального директора компании. Решение Евросоюза он назвал "ошибочным" и "контрпродуктивным".

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