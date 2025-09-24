Совет Федерации утвердил Краснова в должности главы Верховного суда

Совет Федерации утвердил кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность главы Верховного суда России. За голосовали 160 членов Совета Федерации, голосов против и воздержавшихся не было.

На посту генпрокурора его должен сменить бывший полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, Совет Федерации сегодня, как ожидается, одобрит его кандидатуру.

Краснов был единственным кандидатом на должность главы Верховного суда после смерти его прежнего председателя Ирины Подносовой.

О биографии Игоря Краснова известно немного. Он родился в Архангельске в 1975 году, окончил юрфак Поморского университета и с конца 1990-х работал в прокуратуре. В 2006 году переехал в Москву, служил в Генпрокуратуре и Следственном комитете, где вёл громкие дела — покушение на Анатолия Чубайса, убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

В 2020 году Краснов был назначен генеральным прокурором. При нём ведомство расширило надзорные полномочия, инициировало дела против оппозиционных структур, включая ФБК Алексея Навального, а после начала войны в Украине активно участвовало в преследовании антивоенных активистов. В 2021 году Генпрокуратура под руководством Краснова добилась ликвидации правозащитного центра "Мемориал". В последние годы ведомство также регулярно инициирует изъятие активов у частных компаний и их передачу под управление государства.

Накануне Краснов отверг возможность восстановления в России смертной казни, отметив, что позиция государства по этому вопросу "окончательная".

Издание "Проект" и ФБК публиковали расследования о бизнесе супруги Краснова и о недвижимости, записанной на его родственников, включая двухлетнего сына.