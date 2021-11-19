Совет российских соотечественников в США приостановил работу

Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США объявил о приостановке деятельности в связи с расследованием спецслужб в рамках американского закона об "иностранных агентах".



В сообщении КСОРС говорится, что за последний год не менее 300 россиян в США были опрошены ФБР. Следователи, по данным организации, в частности, интересовались связями с дипмиссией России в США и движением "Бессмертный полк". В организации также заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США, не располагали финансами, а также не получали и не раздавали гранты.

Глава КСОРС Елена Брэнсон рассказала, что в её доме прошёл обыск. Брэнсон назвала давление спецслужб США беспрецедентным и отметила, что именно оно стало причиной приостановки работы организации.



Российское посольство в США охарактеризовало действия ФБР как недружественные и потребовало прекратить преследование представителей российской диаспоры.

В самом ФБР расследование пока не комментировали.

КСОРС позиционирует себя как неполитическую некоммерческую организацию, которая занимается сохранением и популяризацией русского языка и культуры в США.

Закон США о регистрации иностранных агентов (FARA) принят в 1938 году. Он требует, чтобы лица и организации, занимающиеся политическим лоббизмом в пользу иностранных структур, регистрировались как "иностранные агенты". Лицо или организация, имеющее статус "иностранного агента", обязано предоставить контрольной инстанции сведения о своих источниках финансирования и характере взаимоотношений с иностранным государством, на которое оно работает. FARA не запрещает "иностранному агенту" заниматься в США лоббистской или информационной деятельностью.

В России закон об "иностранных агентах" принят в 2012 году - как утверждалось, по аналогии с американским. Тогда он касался только некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа и занимающихся, по мнению властей, политической деятельностью. В 2017 закон стал распространяться на средства массовой информации. В 2019 году поправки к документу разрешили признавать СМИ – иностранными агентами частных лиц. По состоянию на 17 ноября в перечне таких СМИ 95 изданий и граждан, в том числе – журналистов и правозащитников. Юристы и правозащитники неоднократно отмечали, что российский закон существенно шире американского и накладывает на "иностранных агентов" большие ограничения.

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