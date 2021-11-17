Совет Европы призывает Москву прекратить ликвидацию "Мемориала"

Совет Европы призывает российские власти прекратить ликвидацию “Мемориала” и в первоочередном порядке отменить закон об "иностранных агентах". Об этом говорится в заявлении главы комиссии Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович.

Действия российских властей по ликвидации неправительственной организации “Международный Мемориал” и правозащитного центра "Мемориал" за несоблюдение так называемого закона об "иностранных агентах" вызывают глубокую озабоченность Совета Европы. "Мемориал" – "символ неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами". Уничтожение организации будет иметь значительные негативные последствия для гражданского общества в целом и защиты прав человека в России, отмечает Миятович.

Она вновь обратила внимание на неоднократную критику Советом Европы закона об "иностранных агентах" как несоответствующего международным европейским стандартам. Его применение российскими властями для ликвидации правозащитной организации, по мнению Миятович, стало ещё одной иллюстрацией репрессий против гражданского общества. Особую тревогу, по словам представителя Совета Европы, вызывает тот факт, что правозащитный центр "Мемориал" обвинили в оправдании экстремистов и террористов из-за его деятельности по поддержке политзаключённых.

На прошлой неделе стало известно, что Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию "Международный Мемориал", а прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" за систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах", а именно отсутствие соответствующей маркировки на материалах. В "Мемориале" заявляют о "политическом решении об уничтожении организации."

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у "Мемориала" "давно существуют проблемы в части соблюдения норм российского законодательства".

С заявлениями в поддержку "Мемориала" выступили академики Российской академии наук и другие видные учёные. На сайте change.org создана петиция "Руки прочь от "Мемориала", которую уже подписали более 58 тысяч человек. В соцсетях также проходит флешмоб – пользователи меняют свои аватары на надпись "Мы", стилизованную под логотип "Мемориала".

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" было внесено в реестр НКО-"иноагентов" в 2016 году, Правозащитный центр "Мемориал" – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России "иностранными агентами".