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Совфед одобрил закон о наказании за содействие исполнению решений МУС

Международный уголовный суд в Гааге

Совет Федерации в среду одобрил законопроект об уголовном наказании за поддержку решений международных организаций, в которых не участвует Россия. Согласно законопроекту, за такие действия можно будет получить до пяти лет лишения свободы. Это касается и поддержки решений Международного уголовного суда в Гааге, который в марте выписал ордер на арест президента России Владимира Путина.

В Уголовном кодексе должна появиться новая статья под номером 284.3. Под неё будет подпадать "оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, а также иностранных госорганов об уголовном преследовании должностных лиц, военнослужащих и добровольцев, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ".

Наказание предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет без права занимать определённые должности на тот же срок.

ТАСС уточняет, что речь идёт о случаях, когда нет признаков преступлений, связанных с госизменой и шпионажем.

  • 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорилось, что они оба подозреваются в незаконной депортации детей из Украины. Решение МУС было поддержано США, большинством стран Евросоюза (совместное решение ЕС было заблокировано Венгрией) и Украиной.
  • Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.

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