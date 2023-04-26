Совфед одобрил закон о наказании за содействие исполнению решений МУС

Совет Федерации в среду одобрил законопроект об уголовном наказании за поддержку решений международных организаций, в которых не участвует Россия. Согласно законопроекту, за такие действия можно будет получить до пяти лет лишения свободы. Это касается и поддержки решений Международного уголовного суда в Гааге, который в марте выписал ордер на арест президента России Владимира Путина.

В Уголовном кодексе должна появиться новая статья под номером 284.3. Под неё будет подпадать "оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, а также иностранных госорганов об уголовном преследовании должностных лиц, военнослужащих и добровольцев, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ".

Наказание предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет без права занимать определённые должности на тот же срок.

ТАСС уточняет, что речь идёт о случаях, когда нет признаков преступлений, связанных с госизменой и шпионажем.