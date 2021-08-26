Московский театр "Современник" убрал из афиши спектакль "Первый хлеб" Бениамина Коца, обвинённый в оскорблении ветеранов. На это обратило внимание издание News.ru.

Премьера спектакля состоялась 19 июля. Спустя два дня, 21 июля, общественная организация "Офицеры России" пожаловалась на театр в Генпрокуратуру и мэрию Москвы. В "офицерах" заявили, что в спектакле "чрезмерно используется ненормативная лексика", присутствует "неприкрытая пропаганда однополой любви", а также содержатся оскорбления ветеранов и членов их семей.

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Перед вторым показом спектакля, 23 июля, к театру приехали участники пропутинского движения SERB с погребальными венками. На своей странице во "ВКонтакте" они назвали постановку "очернением военной истории". Активисты отдельно раскритиковали исполнительницу главной роли в "Первом хлебе", народную артистку России Лию Ахеджакову.

После начала прокуроской проверки из монолога Ахеджаковой убрали нецензурную лексику, передавало "Эхо Москвы". В кассах корреспонденту News.ru заявили, что постановку не будут показывать в октябре из-за "скандальных отзывов". Пресс-секретарь "Современника" Елена Волкова заявила изданию "Подъём", что спектакль не снимали с показа. Труппа театра находится в отпуске, а афиша появляется не сразу, заявила она.