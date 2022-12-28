Российские мужчины, мобилизованные для отправки на войну с Украиной, получат возможность бесплатно заморозить и хранить свою сперму. Об этом сообщил президент общественной организации "Союз адвокатов России" Игорь Трунов.
По его словам, он обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой создать бесплатный криобанк генетического материала для мобилизованных, а также внести изменения в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для семей мобилизованных, которые участвуют в так называемой специальной военной операции.
Трунов сообщил, что получил ответ на своё обращение, в котором говорится, что министерство здравоохранения России определило возможность финансирования из федерального бюджета бесплатной консервации и хранения спермы мобилизованных граждан на 2022-2024 годы.
"Последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования", – рассказал он. По его словам, сейчас его организация планирует обратиться за получением подобной медицинской помощи в интересах нескольких пар, чьи мужья были мобилизованы.
Минздрав это сообщение пока не комментировал.
В России мобилизованным, добровольцам и другим участникам войны в Украине предоставляются различные льготы. Так, например, в их отношении приостановлено судопроизводство и предоставлены кредитные каникулы.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. Планировалось призвать на военную службу 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о выполнении этого плана и завершении мобилизации. Однако Путин так и не подписал соответствующий указ.
- По словам Шойгу, из 300 тысяч мобилизованных в зону боевых действий в Украине отправлены 87 тысяч человек.
- Журналисты Би-би-си и "Медиазоны" по открытым данным подтвердили гибель на войне в Украине более десяти тысяч российских военнослужащих, в том числе 430 мобилизованных.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.