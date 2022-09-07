Союз журналистов Калужской области учредил премию "Человек Z"

Союз журналистов Калужской области выиграл грант из регионального бюджета в размере более 1,2 миллиона рублей на реализацию своего проекта – премии "Человек Z".
"Человек Z – первая премия Калужской области, посвящённая новым героям нашего времени – военным, волонтёрам, благотворителям, политикам, медийным активистам, предпринимателям, которые созидают новую Россию – ту, которая началась с 24 февраля 2022 года", говорится в описании проекта.
Союз журналистов планирует найти не менее 50 калужан, "наиболее ярко проявивших свою гражданскую позицию" в контексте вторжения России в Украину, рассказать о них и выбрать победителей. Голосование за "героев эпохи Z", символизирующее "общественную поддержку их деятельности", будет проходить в социальной сети "ВКонтакте".
Победителей голосования планируют торжественно наградить, чем именно – не уточняется.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. К сентябрю 2022 года в отношении как минимум 235 россиян возбудили уголовные дела за антивоенную позицию. Более 3800 россиян стали фигурантами административных дел о дискредитации российской армии за осуждение военной агрессии против Украины. Им грозят штрафы и годы тюрьмы.
- С начала войны полицейские в России задерживали несогласных с российским вторжением в Украину почти 16,5 тысяч раз.
- Буква Z считается неофициальным символом военной агрессии России против Украины. Символ наносится на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Его неоднократно использовали на акциях в поддержку войны, в том числе с участием детей. Букву Z рисовали на дверях квартир тех, кто выступает против российской агрессии в Украине. За плевок на Z присудили штраф в 30 тысяч рублей.
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