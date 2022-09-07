Союз журналистов Калужской области учредил премию "Человек Z"

Союз журналистов Калужской области выиграл грант из регионального бюджета в размере более 1,2 миллиона рублей на реализацию своего проекта – премии "Человек Z".

"Человек Z – первая премия Калужской области, посвящённая новым героям нашего времени – военным, волонтёрам, благотворителям, политикам, медийным активистам, предпринимателям, которые созидают новую Россию – ту, которая началась с 24 февраля 2022 года", говорится в описании проекта.

Союз журналистов планирует найти не менее 50 калужан, "наиболее ярко проявивших свою гражданскую позицию" в контексте вторжения России в Украину, рассказать о них и выбрать победителей. Голосование за "героев эпохи Z", символизирующее "общественную поддержку их деятельности", будет проходить в социальной сети "ВКонтакте".

Победителей голосования планируют торжественно наградить, чем именно – не уточняется.