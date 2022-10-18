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SpaceX  отозвала обращение в Пентагон о финансировании Starlink в Украине

Илон Маск

Компания SpaceX Илона Маска отозвала поданное ранее обращение к Минобороны США, в котором содержалась просьба профинансировать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине. Об этом бизнесмен сообщил в твиттере, реагируя на публикацию Politico.

В понедельник издание со ссылкой на двух американских чиновников передало, что Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink в Украине из фонда "Инициатива по содействию безопасности Украины" (USAI), предназначенного для оказания поддержки украинской армии.

"Если быть точным, на Украину было отправлено 25 300 терминалов, но в настоящее время только 10 630 оплачивают обслуживание", - добавил Маск.

Илон Маск и его компания SpaceX ранее заявляли, что больше не могут оплачивать услуги Starlink в Украине. Миллиардер написал письмо в Пентагон, сообщив о многомиллионных убытках, которые он якобы несет в связи с тем, что обеспечивает Киев спутниковой связью, и предложил переложить хотя бы часть расходов на американских налогоплательщиков. Это письмо вызвало бурю негодования у пользователей по всему миру. Маска обвинили в завышении суммы убытков, а волонтеры высказали инициативу разделить расходы.

Позже Маск пообещал продолжить финансировать услуги спутникового интернета. "Черт с ним... несмотря на то, что Starlink до сих пор теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто будем продолжать безвозмездно финансировать правительство Украины", – цитирует Маска "Настоящее время".

Starlink активно пользуются украинские военные для коммуникации друг с другом, получения разведданных и управления беспилотниками. В начале октября в ВСУ начали жаловаться на сбои в работе системы. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Financial Times, что отключения терминалов спутниковой системы привели к "катастрофическим" последствиям в последние недели.

Возможность оплаты Starlink в Украине обсуждают сейчас и в Евросоюзе, сообщил Politico глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, этот вопрос поднял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, и некоторые государства поддержали его. Какие именно, не уточняется.

  • Ранее в октябре Илон Маск неоднократно высказывался в "Твиттере" по поводу боевых действий на Украине и возможных путей завершения конфликта. Так, бизнесмен предложил "оставить" аннексированный в 2014 году Крым России, провести новое голосование на других аннексированных территориях и высказался за нейтральный статус Украины. В Киеве эти предложения были встречены резкой критикой.

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