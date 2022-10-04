"Разочарование года". Твиты Илона Маска злят Украину и радуют Кремль

Илон Маск предположил в Твиттере, что Россия и Украина могли бы заключить мир, если бы Украина согласилась на ряд условий: заново провести референдум на оккупированных территориях под наблюдением ООН, признать Крым частью России, возобновить подачу воды в Крым и сохранять нейтралитет.

В следующих твитах Маск подлил масла в огонь, написав, что в итоге мир наверняка придется заключать на подобных условиях – "вопрос только в том, сколько людей успеет погибнуть до этого" – и что в противном случае конфликт может перерасти в ядерную войну, хотя вероятность такого исхода Маск считает низкой.

Маск запустил еще один опрос – о том, могут ли люди, живущие в Крыму и Донбассе, сами решать, кому будут принадлежать эти территории.

Твиты Маска вызвали бурю негодования у украинцев и тех, кто их поддерживает. "Грустно, что российская пропаганда действует даже на самые выдающиеся умы", – написал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил другой план мирного урегулирования: Украина добивается освобождения своих территорий, в том числе аннексированного Крыма, Россия подвергается демилитаризации и принудительно лишается ядерного оружия, военных преступников судит международный трибунал.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже устроил свой опрос: "Какой Илон Маск вам нравится больше? Тот, который поддерживает Украину, или тот, который поддерживает Россию?"

Самым возмутительным многим показалось утверждение Маска, что Крым следует вернуть России, поскольку он "являлся ее частью с 1783 года, до ошибки Хрущева".

Сергей Абашин

Глупо спорить с Илоном Маском. Он же не услышит. Но все равно прокомментирую: Крым не был в составе Российской Федерации с 1783 года. Крым был в составе Российской империи. Вместе с Польшей и Финляндией, вместе с Латвией и Эстонией, вместе с Центральной Азией и Южным Кавказом. Даже вместе с Аляской. Я надеюсь, что Маск не считает, что нынешняя РФ имеет права на все эти страны и регионы, потому что они когда-то были в составе РИ. Глупо спорить с Илоном Маском, но не менее глупо, когда известный человек рассуждает о вещах, в которых ничего не понимает.

Владимир Вятрович

Elon Musk ошибка Хрущева – это попытка соревноваться с США в космосе. А Крым – это украинская земля.

Юрий Касьянов

Не стоит останавливаться, Илон. Стоит также провести референдум в Мексике, и вернуть ей Техас. Вернуть Аляску России, исправив "ошибку" Александра II. Вернуть Кёнигсберг Германии, предварительно возвратив туда выселенных немцев, и вышвырнув вон понаехавших русских. Вернуть Курилы Японии – по результатам референдума, конечно, мало кто будет против из местных. Вернуть Таганрог и Кубань Украине – обязательно. А Крым – туркам или грекам, или кому там ещё, если копнуть вглубь веков... Заодно следует объявить нейтральной Европу, распустить НАТО, денацифицировать Израиль, и демилитаризировать США.

Всё это ерунда – лишь бы не было войны. Можно растоптать международное право, межгосударственные договора, отказаться от суверенитета и независимости, позволить оккупантам насиловать наших жён, дочерей и матерей, разрешить грабить мирное население и глумиться над пленными...

Лишь бы не было войны, Илон. Лишь бы не было войны...

Многие проводят параллели между аннексией и похищением личного имущества. "Дорогой Илон Маск, тот, кто украдет колеса с вашей Теслы, не станет законным владельцем колес или машины, даже если заявит, что они за это проголосовали", – написал президент Литвы Гитанас Науседа.

Божена Рынска

Вопрос: а можно засквоттить виллу самого Маска, а потом провести там референдум?

Александр Хоц

Разочарование года: Маск оказался "полезным идиотом", наплевав на международное право и здравый смысл.

Его план по Украине – просто индульгенция всем будущим агрессорам захватывать куски соседних территорий по праву голой силы и затем оформлять захват фиктивными "опросами".

Маску даже в голову не приходит – как можно провести легитимный референдум в условиях войны, тысяч беженцев, убитых и военных преступлений? Какой ещё "референдум", по законодательству какой из воюющих сторон?

Как можно провести референдум в условиях войны, тысяч беженцев, убитых и военных преступлений?

Кто гарантирует на войне (при подвижной линии фронта) подлинность "опроса"? Неужели ООН – на оккупированной территории? Хотя именно ООН должна блюсти международное право и осудить незаконную аннексию, а не прикрывать её своим участием?

Но даже при идеальном "опросе" и результате 70% на 30% эти 30 должны бросать дома и спасаться от агрессора? Или уходить в партизаны и вести гражданскую войну? Что может решить такой "референдум", который будут проводить под дулами захватчика, но под лживой эгидой ООН?

Наконец, главное: каким образом можно убедить Украину пойти на такой референдум (согласиться на миссию ООН) в условиях успешного наступления и национального консенсуса, что Украина существует только в признанных границах. Любой президент, посмевший в этом усомниться, мигом слетит с поста.

Если Маск не идиот – и понимает абсурдную фантастичность своего "плана по Украине", то зачем он позорится и теряет репутацию, – если у этого бреда нет ни малейшего шанса стать реальностью, а вот нажить миллионы врагов (как в своё время путин) и потерять репутацию (как минимум, в Украине) – можно за 5 минут. [...]

Вот что бывает, когда талантливый технократ вторгается в гуманитарную сферу политики и начинает фантазировать как слон в посудной лавке. Наживая себе врагов.

Если он так относится к людям, то я бы не доверил ему не то что полёт на Марс в один конец, но и за сумкой приглядеть.

Спокойно сопрёт кошелёк и если его схватят, то предложит устроить опрос: кому он должен принадлежать – вору или жертве?

Расследователь Bellingcat Христо Грозев предложил опрос, как лучше поступить с богатством Илона Маска – раздать, спустить в унитаз или сжечь?

Российские чиновники и пропагандисты, в свою очередь, от твитов Маска в восторге.

Ольга Скабеева

Прочла внимательно предложения Маска. Ещё раз прочла. С ума, конечно, сойти!

Евгений Попов

Хорошо, что Маск всё это пишет. ЛОМ, каких ещё поискать. Миллионы задумаются.

Леонид Слуцкий

Илон Маск рвёт шаблоны политики Байдена на Украине. На его вопрос должны ли Крым и Донбасс сами решать свою судьбу, «да» ответили больше половины из 1,3 млн пользователей. И им явно не до войны до последнего украинца, спонсором которой выступает нынешняя администрация США.

Голос разума прорвался через диктатуру демократии!

В части плана с повторными референдумами в Новороссии – перебор, новые территории раз и навсегда вернулись в состав Большой России. Но индикатор настроений на поиск путей завершения украинского конфликта – показателен. Ни простые американцы, ни тем более европейцы, которые страдают больше всего из-за вассальной евроатлантической солидарности Брюсселя, не готовы сильно жертвовать ради прогнившего киевского режима.

Ну и да, господа наркоманы и неонацисты, enjoy пока Маска не отменили. Голос разума прорвался через диктатуру демократии!

Сергей Марков

Почему твиты Маска по Украине вызвали бурю в сми и соцсетях? На Украине это вообще новость номер один. В США и Европе миллионы ссылок. Значит, в идеях Маска скрыта огромная социальная энергия. Это энергия правды. Эту правду замалчивают, но она все время вырывается наружу.

Эта правда в том, что если Запад хочет прекратить войну, то он должен уступить России в чем то очень важном. В этом смысл предложения Маска. Все это держат в голове, но не говорят. И когда кто то просто говорит эту главную запретную мысль вслух, то начинается буря. Как с твитом Маска.

Борис Межуев

Почему бы Илону Маску не стать Генсеком ООН? Дела пошли бы гораздо лучше. У ООН, конечно, не у Маска. И глобальный пацифизм, может быть, наконец вышел бы из комы. Вспомним еще раз этот клип из 1987 года, я уже давал на него ссылку за несколько дней до всех событий.

Многие украинцы призывают не судить Маска слишком строго – все же он сделал для страны немало хорошего.

Иван Яковина

Илон Маск – тролль и провокатор высшей пробы.

Но главное в нем (и от него) не глупости в твиттере, а работающий Старлинк для Украины.

Объявлять его врагом и всякое такое – недальновидно, имхо.

Дмитрий Гурин

Илон Маск много сделал поставками Starlink для будущей победы Украины, но внезапно [съехал с катушек]. Чтобы помочь Илону Маску прийти в себя, достаточно нажать кнопку NO в его опросе. Сделайте это прямо сейчас.

Мустафа Найем

Твит Маска и его сказочный опрос уже не решают исход войны.

Откровенно говоря, вообще все равно, что думает конкретно этот человек о конкретно этой войне. Пусть эта дичь остаётся с ним.

А вот без Старлинков нам было бы тяжело – спросите у тех, кто на передовой.

Так что пусть пишет. А как закончить эту войну решаем мы, наши ребята на фронте, наша злость, настойчивость и потоки военных грузов с запада на восток.

Некоторые российские патриоты тоже напоминают, что поражения российской армии мирными инициативами Маска не загладить.

Олег Царев

В сети стало модно говорить о двух партиях в российском истеблишменте, партии мира и партии войны, которые, якобы, определяют ход и течение военной операции. Партия мира хочет переговоров, партия войны — Победы.

Но на самом деле на данный момент представители обеих партий должны осознать, что сейчас их интересы сошлись в одной точке— в необходимости наступления.

До тех пор, пока армия РФ будет отступать, никто не будет договариваться с Россией — нет смысла. Вспомните, Минск-1 и Минск-2 подписывали под угрозой полного уничтожения ВСУ российской армией. Оставим за скобками то, что лучше было не подписывать Минск, а добить ВСУ, но без той победы не было бы и переговоров.

Так что сейчас всем необходимо собраться, объединить усилия, укрепить фронт и двигаться вперёд. Никакой Илон Маск нам не поможет если на фронте дела у нас будут неважные.

Повторю то, что говорил всегда: все будет решаться на фронте, а там мы, к сожалению, пока отступаем.

О том же, но с другим акцентом, пишут и оппозиционные российские комментаторы.

Игорь Эйдман

Илон Маск по трусости или глупости решил в реальности повторить сюжет "Не смотрите наверх!", сыграв роль Питера Ишервела, идиота-миллиардера, который самоуверенно вмешавшись в ситуацию с гигантским метеоритом, не дал его уничтожить и тем самым привёл Землю к фатальной катастрофе.

Хорошо, что у Маска нет такого влияния, как у героя, которого пытается копировать, и он не сможет защитить смертоностный для мира "метеорит" – путинский режим от физического разгрома.

Маск ответил Зеленскому, что по-прежнему поддерживает Украину, но опасается эскалации войны и ущерба, который она может нанести Украине и миру.

Кто-то отчасти готов понять Маска и его страх перед ядерной угрозой.

Аббас Галлямов

Думаю, Илон Маск просто боится ядерной войны, поэтому всё это и написал. Хочет немного расслабить Путина.

Иван Курилла

Тут, пишут, Маск сморозил нечто. Фактически предложил Украине сдаться. Понятно, что он плохо знаком и с историей востока Европы, и с современными раскладами. Но он не смог смолчать.

Один строит сложный и красивый замок – а другой походя его ломает. И первый боится второго

Мне кажется, что Маск, как и все мы (ну ладно, большинство из нас) боится ядерного апокалипсиса. Его роль в обществе, образ, который он лелеет – созидатель, визионер, – это ведь Маск возвращает миру интерес к будущему, когда земляне начнут осваивать Марс. А Путин – его противоположность, разрушитель. Как дети в песочнице – один строит сложный и красивый замок, – а другой походя его ломает. И первый – боится второго. Созидатель боится разрушителя.

Это ведь в какой-то мере и иллюстрация отношений Путина с крупным бизнесом в России. Вернее, отношения к нему со стороны этой самой бизнес-элиты (я имею в виду тех, кто создал нечто своим трудом, а не получил в подарок от того же ВВП). "Только не ломай то, что мы с таким трудом создали! Делай что угодно, только не это!"

Так и прошли они свою часть дороги к сегодняшнему дню. Когда этот сегодняшний день закончится, – тем, кто будет созидать день завтрашний, стоит озаботиться, как держать в узде разрушителей. Старая как мир задача.

Как тебе задача, Илон Маск?

Колумнист Bloomberg Мэтью Иглесиас попытался представить себе, как это выглядело бы, если бы Илон Маск действительно выступил в роли модератора переговоров между Россией и Украиной. "А что, было бы весело. Украина соглашается на нейтралитет в обмен на гарантии безопасности, которые обеспечивает широкая панель миллиардеров", – написал он.

Есть и предположения, что своими твитами Маск отвлек внимание публики от проблем компании Tesla.

Сергей Мардан

Заявление о том, что Крым – это российская территория и недопустимо оставлять его без воды, заставило подумать что могущественный Маск решил выступить посредником между Россией и Украиной.

На самом деле, Tesla вчера опубликовала отчёт за третий квартал 2022 года, из которого стало понятно, что компания продала на 20 тысяч машин меньше, чем прогнозировалось. После этого акции Tesla резко пошли вниз, рейтинги стали падать.

Акцент сместился с плохой отчётности Tesla на проблемы Украины

И тут фокусник Маск бабахает в Твиттере серией провокационных предложений о решении Украинского вопроса. Информационная бомба взорвалась и все горячо заговорили о политике.

В западных медиа акцент сместился с плохой отчётности Tesla на проблемы Украины, что и требовалось великому фокуснику.

Где-то в глуши рыдает посрамленный Дэвид Копперфильд.

А кто-то призывает не ждать от заграничных друзей Украины большей осведомленности, чем та, которую показал Маск.

Илья Вайцман

Я опять не понимаю: а что это все так возбудились и кинулись шеймить Илонушку нашего, Маска-то? Он, в общем-то, типичный представитель американского общества, живущий за двумя океанами, хорошо и много работающий, готовый защищать себя и свои права "здесь и сейчас", но европейскими делами интересующийся один раз в году, под Рождество, когда возникают споры насчет точки старта Санта Клауса: с Северного Полюса он вылетает или, все-таки, из Лапландии? Вот и сейчас он не сказал ничего, кроме как "ребята, живите дружно" и "договоритесь там уже как-нибудь поскорее", подразумевая "не портите мне бизнес своими разборками!" Больше ничего среднего американского обывателя в этой ситуации за пределами акустической поддержки не интересует, если он, конечно, не озабочен "имиджем" или не ждет прибыли от госзаказов для обеспечения ленд-лиза.

Вся система помощи Украине держится на крайне тонкой прослойке неравнодушных

Европейцы, в силу близости к месту событий, несколько больше вовлечены в происходящее, но степень этой вовлеченности и уровня понимания ситуации (считая в среднем по обществу) падает обратно пропорционально квадрату расстояния от фронта. Вся система помощи Украине держится на крайне тонкой прослойке неравнодушных. Которые, к счастью, есть опять же, везде. А остальных... Остальных нужно принимать такими, какие они есть, и всегда держать в голове эту поправочку на расстояние.

Ксения Эггерт

Все в шоке от твитов Илона Маска, как будто это было неожиданно, хотя по моему ясно следующее:

1) «гений», «звезда», «лидер общественного мнения» не обязательно равно «человек, разбирающийся в политике»

2)Маск демонстрирует точку зрения, которую разделяют многие иностранцы, даже в целом поддерживающие Украину, но не знающие регион – и это важно понимать, всем тем, кто работает над получением поддержки для Украины. Не стоит презюмировать, что люди в других странах и на других континентах поддерживают Украину и ее борьбу только потому, что нам, жителям региона (или экспертам по нему), очевидны какие-то вещи. Многие знают очень поверхностно, что у нас происходит, многим все равно, у многих есть антиамериканские настроения (а помощь США сейчас связывают с Украиной). Для меня очевидно, что и по справедливости, и по праву Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская области – это Украина но многие до начала войны даже не смогли бы показать где Украина на карте без подсказки. Папа Римский и Илон Маск могут говорить очень глупые вещи на эту тему, но public outrage и обвинения в поддержке руспропаганды на эту тему не убедит того, кто такого мнения придерживается.

Наталья Маршалкович

У нас тут пол-фейсбука, не вставая с дивана, с легкостью разруливают любые мировые проблемы – от пандемий до арабо-израильского конфликта. Причём в обычной жизни те же люди могут отлично разбираться в своём предмете. Ну так что мы от Маска-то хотим? Ничто человеческое, так сказать.