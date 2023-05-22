SpaceX отправила к МКС корабль с туристами на борту

Компания SpaceX отправила к Международной космической станции ракету "Фалькон-9" с пилотируемым кораблём "Крю дрэгон" с туристами на борту. Это уже второй полностью коммерческий полёт в космос от компании Axiom.

Экипаж возглавляет бывшая астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон. Пилот корабля - предприниматель Джон Шоффнер. Членами экипажа стали астронавты из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни. Они станут первыми гражданами этой страны посетившими МКС. Кроме того, Барнави - первой саудовской женщиной, когда-либо побывавшей в космосе.

На МКС астронавты проведут восемь дней. Они будут работать вместе с экипажем станции.

Стоимость одного полёта для каждого члена миссии в рамках коммерческой программы от Axiom оценивают в 55 миллионов долларов. Такие полёты планируют проводить два-три раза в год.

В конце апреля ракета-носитель с кораблём "Старшип" компании SpaceX взорвалась через 4 минуты после запуска в США. Отделение второй ступени прошло нештатно. Сверхтяжелая ракета, создаваемая для миссий на Луну и Марс, стартовала в тестовый орбитальный полет. Он проходил в непилотируемом режиме.