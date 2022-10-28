"Это будет как Перл-Харбор". Россия пригрозила сбивать спутники США

Российские власти заявили, что рассматривают коммерческие западные спутники, которые используются для помощи Украине, как "законные цели" для удара. Вероятно, речь идет о системе спутниковой связи Starlink, которая широко применяется украинской армией, а также о спутниках компаний Maxar, Planet Labs и BlackSky, которые позволяют получить снимки зоны конфликта. В 2021 году Россия уже сбила спутник во время учений, что поставило под угрозу космонавтов и астронавтов на Международной космической станции.

Заявление о готовности сбивать спутники США и их союзников сделал представитель российского МИД Константин Воронцов на заседании комитета Генассамблеи ООН. "Коллеги, наверное, не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться "законной целью" для ответного удара", – заявил Воронцов.

В истории еще не было случаев, когда во время войны одна из сторон конфликта сбивала спутники, однако Россия отрабатывала это во время учений. В прошлом году прошли испытания противоспутниковой ракеты, которая сбила старый советский спутник "Космос-1408" ("Целина-Д"). В результате, по словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, образовалось около полутора тысяч крупных и сотни тысяч мелких обломков. Госдепартамент назвал эти испытания "опасными и безответственными", так как космонавты и астронавты на Международной космической станции могли попасть под облако обломков.

Радио Свобода поговорило с популяризатором космоса Виталием Егоровым о том, чем для России могут закончиться атаки на спутники других стран.

– Россия заявила, что готова сбивать западные коммерческие спутники, которые используют для помощи Украине. Возможно ли это?

– Технически у России есть возможность сбивать спутники, но не все подряд. Например, у Maxar есть 5–6 спутников – столько ракет у России имеется. А у компании Planet Labs 150 спутников, и они очень маленькие по размеру – их посбивать Россия однозначно не в состоянии.

Каждое сбитие спутника порождает поток обломков, который представляет угрозу для всех окрестных орбит. Например, предыдущие подобные испытания российской системы в 2021 году привели к тому, что возникла угроза для Международной космической станции. Если ты начинаешь сбивать спутники другой страны, ты создаешь угрозу для своих спутников и для спутников других стран. В общем, создаешь проблему в масштабах мировой космонавтики. И, разумеется, ты вредишь не только тому, кому хотел бы навредить, но и себе, испортив отношения к теми немногими международными партнерами, которые остались у России.

– Как происходит сбитие спутников?

– С земли запускается большая ракета, которая поднимается на высоту полета спутника. Ракете не нужно совершать орбитальный запуск, то есть набирать первую космическую скорость, – ей достаточно подняться на высоту спутника на пересекающихся траекториях. В момент сближения подрывается боеголовка, осколки разлетаются и цепляют спутник – таким образом цель поражается. При этом обломки спутника остаются на орбите, сохраняют свою скорость и уже могут повредить другие космические аппараты.

В момент сближения подрывается боеголовка, осколки разлетаются и цепляют спутник – таким образом цель поражается

– Россия во время учений сбила старый советский спутник. Известно ли, что стало с этими осколками? Повредили ли они что-либо?

– На этой высоте осколки постепенно теряют высоту и падают. Какая-то часть осколков с тех испытаний уже упала, какая-то часть продолжает летать. В течение трех-пяти лет они все окончательно упадут.

После сбития того спутника Международная космическая станция совершала несколько маневров, космонавты и астронавты прятались по космическим кораблям, опасаяст, что какой-то из обломков ударит по станции. Опасные сближения происходили, но ничего повреждено не было.

– Существуют ли какие-то системы для защиты спутников?

– Такое может быть только относительно хакерских атак: попыток взломать спутник, перехватить его управление. Если говорить про сбитие, то проще сделать новый спутник, чем добавлять ему массы и увеличивать габариты какой-то дополнительной системой защиты. До настоящего времени такой потребности не было, потому что все понимают: начиная сбивать чужие спутники, ты распрощаешься со своими. И пока дальше угроз дело не заходило.

– Возможные атаки на спутники других стран регулируются какими-то международными законами? Предусмотрено ли за это какое-то наказание?

– На космический аппарат, по сути, распространяется суверенитет страны, которая его запустила – как на корабли или самолеты, например. С дипломатической и правовой точек зрения для России будет не лучшей идеей сбивать американские космические аппараты, точно так же как не лучшей идеей будет сбивать американские самолеты или топить американские корабли. Мировое космическое право не знает понятия "частный", поэтому если это спутник американский, то при его сбитии отношения будут с американским государством.

– Есть ли у других стран возможность повредить в ответ российские спутники?

– Помимо России противоспутниковое оружие есть у США, Китая и Индии. Может быть еще у Израиля, но насколько я знаю, таких испытаний там не проводилось, хотя техническая возможность есть.

– Если страны начнут уничтожать спутники друг друга, чем это может закончиться?

– Это навредит мировой космонавтике и уничтожит российскую космонавтику. По крайней мере, большая часть российских космических аппаратов на низкой околоземной орбите пострадают и, наверно, будут сбиты. Кроме того, это, безусловно, создаст угрозу для Международной космической станции и российского экипажа в том числе.

Начиная сбивать чужие спутники, ты распрощаешься со своими

Пытаться атаковать кого-то в космосе – это, по сути, распрощаться со своей собственной космонавтикой. На такое способен только тот, кому уже терять нечего.

– На ваш взгляд, нападение России на западные спутники – это реалистичное развитие событий?

– Мне кажется, это блеф. Это близко к заявлениям об использовании тактического ядерного оружия. Только если ядерное оружие грозятся использовать против украинцев, то уничтожение спутников будет являться атакой России на США. Это уже третья мировая война.

– Если Россия решится на уничтожение спутников, повлияет ли это на ход войны в Украине?

– Это повлияет на ход войны в том плане, что США окажут Украине еще больше поддержки. Россия не в состоянии нанести серьезный урон американской космонавтике: у США есть четыре тысячи спутников, и все их не посбиваешь – у нас ракет столько нет. Да, будет мусор, но спутники летают на разной высоте, и чем выше, тем больше пространство и меньше вероятность, что спутник будет случайно поражен каким-то обломком мусора.

Кроме того, в США эффективно работает производство спутников: они не находятся ни под какими санкциями и могут спокойно сделать еще спутники и запустить их заново. Да, это приведет к финансовым потерям для США, но для России потери будут колоссальными, и мы уж точно попрощаемся со всей нашей космонавтикой и нашими спутниками.

Поэтому я рассматриваю подобные слова как блеф, как попытку продемонстрировать в информационном поле нашу решимость, космические возможности. Реально действовать так – это крайне необдуманный поступок. Мы знаем, что в США есть стороны, которые склоняются к увеличению или сокращению помощи Украине. И если Россия собьет хотя бы один американский спутник, это будет как Перл-Харбор. Тогда в Соединенных Штатах сомневались, воевать с японцами или нет. А после того, как Япония напала на Перл-Харбор, сомнений уже не было, и Америка вступила в войну. Здесь получится примерно так же. С точки зрения России это будет крайне глупый поступок. Хотя таких поступков за последние более чем полгода она уже наделала немало. Так что в нынешнее время ничему удивляться не стоит.