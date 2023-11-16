Спасти рядового Голиафа! Ефим Фиштейн – о тупиках прогресса

В конце октября пришла новость: кружок любителей оперы Кембриджского университета по требованию сознательных студентов отменил ранее объявленное исполнение оратории Генделя "Саул". Молодые люди были возмущены сценами поединка израильского бойца Давида с филистимским гигантом Голиафом, в котором проворный живчик Давид побивает неповоротливого филистимского переростка. Действие спектакля происходит ровно три тысячи лет назад и описывает одну из многочисленных схваток первого израильского царства с филистимлянами, как называли один из "народов моря". Были они пришельцами с островов Средиземноморья, предположительно с Крита, высадившимися на ханаанейском побережье.

Прогрессивное студенчество усмотрело в сценах из библейской жизни метафору нынешнего конфликта между Израилем и палестинским ХАМАС и пришло к выводу, что композитор Георг Фридрих Гендель, сам того не ведая, стоял на неправильной стороне истории. Его композицию еще можно было бы понять и принять, если бы он серьезно поработал над сюжетом – так, чтобы триумфатор Голиаф не выглядел колонизатором, а коренное израильское население, напротив, было бы представлено как орды понаехавших кто откуда. Короче, в современной упаковке сюжет должен был быть построен так, чтобы они, прогрессивные студенты, могли сочувствовать угнетенному палестинцу Голиафу. Тогда и факт использования хитрозадым Давидом ослиной челюсти вместо отсутствующей рогатки можно было бы воспринимать как доказательство использования коварными израильтянами запрещенного неконвенционального оружия.

В текущем событийном контексте очень важно понять, что речь идет о молодежи исключительно сознательной. Вера в самоспасительность прогресса сегодня сильна как никогда – вопреки тому, что доказательств обратного – вагон и маленькая тележка! Это вполне религиозное верование тем сильней, чем больше фактов, убеждающих нас в том, что оно не более чем благоглупость. В университетах эта вера давно выродилась в зачетное, т. е. обязательное, а не факультативное мировоззрение. Что прогрессивно, то и хорошо. Давно понятно, что прогресс сегодня идет на рысях, и чем он борзее, тем глубже пропасть между научно-техническим развитием и морально-этическими установками человечества. Но никого из сознательных это давно не смущает. Самые пытливые из них видят в невероятном огрублении и примитивизации нравов косвенное доказательство правоты прогресса. Те, кому копаться в себе лень и ни к чему, очарованы скромным обаянием вселенского скотства и с удовольствием открывают в себе зверя, принимая это за проявление чего-то сокровенного, глубинного и исконно природного в своей душе.

Все рекомендации советчиков напоминают сказочное задание: "Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что!"

Переживаемое ими чувство блаженства никак не отменяет факта, что прогрессивизм давно и безнадежно зашел в эволюционный тупик. Его адепты стоят, прижав лоб к стене из непробиваемого стекла. За стеклом – райские кущи, голубая мечта детства, сказочное, недостижимое будущее, по сю сторону – трагическая и заплеванная реальность. Грубо и зримо выявилась простая до отвращения истина: ни политические силы, ни интеллектуальные элиты сегодня не в состоянии предложить человечеству ни одного сколько-нибудь привлекательного проекта будущего. Все социальные прожекты, за которые в недавнем прошлом их последователи были готовы убивать и умирать, были "взвешены и сочтены легкими". Процесс брутализации бытия обнулил все школы мысли, которые казались пригодным заменителем отсутствующей глобальной идеи. Взять хотя бы популярное представление о том, что точно рассчитанным ограничением вредных производств можно восстановить климатическое равновесие в природе – в противном случае человечество вымрет, сойдя на нет. Пока явно сходит на нет сама эта маниакальная тревожная мнительность, особо чувствительных перестали душить ночные кошмары, и то, что казалось золотым ключиком к пониманию таинств бытия, стало восприниматься всего лишь как одна из сторон многогранника, как беспокойство, вполне совместимое с жизнью, как очередная интеллектуальная комбинация. То же относится и к стремлению докопаться до истины в вопросе об окончательном количестве человеческих полов и вариантов их соития. Все эти школы мысли остаются любопытными, но не более того – они утратили роковую фатальность. Слишком грубо реальному существованию угрожают совсем другие факторы. Но никуда не делось желание всяческих околонаучных и просто политических элит бежать впереди паровоза. Вот почему они с таким воодушевлением приветствуют неожиданный поворот темы – возможность возглавить прогрессивное человечество в борьбе за освобождение Палестины от евреев. Сделать это проще пареной репы – достаточно декларировать свою поддержку всех, даже самых экзотических форм палестинской освободительной борьбы. Любое расчеловечивание легко объяснить как результат долгосрочного угнетения. Любая неописуемая жестокость – это не самостоятельное явление, а всего лишь следствие другого порочного явления – существования Израиля.

Доброхоты готовы дать израильтянам много дельных советов. Как это сделал недавно Эммануэль Макрон. Он признал право Израиля на самооборону, но призвал его самообороняться так, чтобы от этого не страдали палестинские дети. Главное в такой позиции миролюбцев – не додумывать мысль до конца. Как они представляют себе замирение враждующих сторон, когда одна из них спит и видит конечное решение еврейского вопроса? Как представить себе географию и добрососедские отношения на территории, похожей скорее на голландский сыр, чем на обороноспособное государственное образование? Все рекомендации советчиков напоминают сказочное задание: "Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что!" Добрые советы умышленно сформулированы так коварно, чтобы их осуществление размножало, а не уменьшало количество неразрешимых проблем. Их скрытым смыслом всегда остается одно: сделать как-нибудь так, чтобы еврейская жизнь на родине предков стала невозможной, а их государство не портило карты счастливого мира.

все авторитарные и тоталитарные диктатуры мира вдруг оказались на стороне борцов за свободу и демократию в шариатском варианте

Ежу понятно, что очень скоро прогрессисты всех стран стали попадать в ловушки, расставленные ими самими. Сегодня ЛГБТ-активисты на демонстрациях протеста против произвола израильской военщины поднимают над головами флаги радужных цветов, и те реют вперемежку с палестинскими стягами. Не знают, видать, что на палестинских территориях однополые отношения категорически запрещены! Не слышали, что, когда герой сопротивления Махмуд Иштиви был застукан при любовных играх с другим героем мужского пола, его застрелили. Никто им не сказал, что геи из сектора Газа спасаются бегством в Израиль, где власти настолько терпимы к людям иной ориентации, что гей-парады в Тель-Авиве считаются одними из самых представительных в мире.

А сторонники женского равноправия, которым пенят кровь чудовищные злодеяния невоспитанных израильтян? Предпочитают, видимо, пещерно-племенные обычаи вроде полиции нравов, запрещающей появление женщин на публике без надлежащего хиджаба, браки малолеток по принуждению, "убийства чести", запрет на образование и прочие прелести шариата?

Идет вселенский хай, и под шумок границы идеологий и очертания общественного строя радикально пересматриваются. Кого-то, может быть, поразило, что все авторитарные и тоталитарные диктатуры мира вдруг оказались на стороне борцов за свободу и демократию в шариатском варианте. Впрочем, по большому счету они всегда обожали прогресс и, подобно Дмитрию Медведеву, подозревали, что свобода лучше, чем несвобода, особенно такая, которая пожирает демократическое общество изнутри, словно сказочная химера. Избыв все свои юношеские мечтания о построении общества высшей справедливости, все свои пятилетние и тысячелетние планы, персоналистские режимы осознали, что пора примкнуть к авангарду прогрессивного человечества и даже встать во главе движения. Владимир Путин давно помогает террористам оружием и деньгами. Не случайно на днях пресс-секретарь ХАМАС заявил, отвечая на вопрос о союзниках, что лучшим и самым надежным другом мученики ислама считают Владимира Путина.

Многолюдные демонстрации за свободу Палестины от евреев являют собой удивительное зрелище. Стройными рядами, держась за руки, маршируют исламские джихадисты, либеральные университетские студенты и их зачумленные профессора несуществующих дисциплин, отважные поклонники Гитлера и всевозможные неонацисты, подмороженные коммунисты и марксисты всех сортов, климатические алармисты и активисты угнетаемых меньшинств, включая мазохистов, обожающих своих потенциальных мучителей и убийц. Путин и его товарищи тоже с ними – вот же, в самом первом ряду борцов за свободу и демократию, за светлое и чистое будущее человечества! Дело за пустяком – надо только отвалить с дороги глыбу по имени Израиль! Надо только спасти рядового Голиафа!

Ефим Фиштейн – политический обозреватель и комментатор



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