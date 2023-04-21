Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил запланированные на апрель и май показы спектакля "Сирано де Бержерак". Сообщение об этом опубликовано на сайте театра.

Ранее портал 78.ru писал, что один из зрителей обратился в полицию с просьбой проверить спектакль на предмет так называемой дискредитации российской армии. Что именно в классической пьесе зритель счёл дискредитацией, не уточнялось.

Актёры театра сообщили петербургскому изданию "Ротонда", что проверка действительно состоялась, но признаков правонарушения полиция не нашла. Тем не менее назначенные на апрель и май спектакли были отменены. Вместо них будут показывать "Ворона" по пьесе Карло Гоцции и "Женитьбу" по пьесе Николая Гоголя. В пресс-службе театра "Ротонде" заявили, что формальной причиной отмены спектаклей стали "проблемы с реквизитом".

Пьеса "Сирано де Бержерак" была написана французским драматургом Эдмоном Ростаном в 1897 году и повествует о любви парижского поэта к кузине Роксане, которой он боится признаться в чувствах. Спектакль в Александринском театре был поставлен его главным режиссёром Николаем Рощиным в 2018 году. Постановка была удостоена высшей российской театральной премии "Золотая маска".