На Лию Ахеджакову написали донос в Генпрокуратуру

Глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой возбудить в отношении актрисы Лии Ахеджаковой уголовные дела по трем статьям УК. Текст обращения распространил телеграм-канал "Кровавая барыня".

Бородин заявляет, что Ахеджакова спонсирует ВСУ, ссылаясь на пост в инстаграме, сделанный от имени актрисы - сама актриса отрицала пожертвование ВСУ и назвала этот пост фейком. В театре "Современник", где служила актриса, также заявляли, что этот аккаунт в инстаграме не принадлежит Ахеджаковой.

Автор доноса попросил возбудить в отношении Лии Ахеджаковой уголовное дело по статьям о государственной измене, "дискредитации" армии России и возбуждении ненависти либо вражды. Кроме того, он просит признать актрису "иноагентом" и лишить ее государственных наград и званий.