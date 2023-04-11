На Лию Ахеджакову написали донос в Генпрокуратуру

Глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой возбудить в отношении актрисы Лии Ахеджаковой уголовные дела по трем статьям УК. Текст обращения распространил телеграм-канал "Кровавая барыня".
Бородин заявляет, что Ахеджакова спонсирует ВСУ, ссылаясь на пост в инстаграме, сделанный от имени актрисы - сама актриса отрицала пожертвование ВСУ и назвала этот пост фейком. В театре "Современник", где служила актриса, также заявляли, что этот аккаунт в инстаграме не принадлежит Ахеджаковой.
Автор доноса попросил возбудить в отношении Лии Ахеджаковой уголовное дело по статьям о государственной измене, "дискредитации" армии России и возбуждении ненависти либо вражды. Кроме того, он просит признать актрису "иноагентом" и лишить ее государственных наград и званий.
- Лия Ахеджакова неоднократно публично критиковала Владимира Путина и выступала в поддержку Украины. 8 февраля стало известно, что руководство "Современника" убрало из репертуара последнюю постановку с её участием – спектакль "Игра в джин". Директор театра в разговоре с ней упомянул, что его "буквально завалили гневными письмами в ее адрес". В конце марта Ахеджакова сообщила, что уволилась из театра по собственному желанию.
- Ранее Виталий Бородин написал донос на певца Валерия Меладзе - с просьбой проверить его на предмет финансирования ВСУ; на актера Данилу Козловского - с просьбой проверить его на предмет так называемой дискредитации российской армии; на художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина - с требованием проверить на иностранное финансирование и наличие второго гражданства.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.