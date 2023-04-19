Большой Театр исключил из репертуара балет "Нуреев" Серебренникова

Большой Театр в Москве окончательно снял с репертуара балет "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил директор театра Владимир Урин. По его словам, некоторые сцены спектакля могли бы по новым законам быть расценены как так называемая пропаганда ЛГБТ.
При этом спектакль не шёл на сцене театра более года. В мае 2022 года, вскоре после отъезда Серебренникова из России, планируемые спектакли были отменены. Уже тогда Серебренников говорил, что труппе театра сообщали, что спектакль больше не выйдет на сцену. При этом он формально оставался в репертуаре.
На пресс-конференции, посвящённой планам Большого Театра на новый сезон, Урин заявил, что спектакль исключён из репертуара "в связи с подписанным законом, где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей". Урин уточнил, что решение было принято дирекцией театра сразу после подписания закона 5 декабря прошлого года.
Премьера балета состоялась в декабре 2017 году. Спектакль на музыку Ильи Демуцкого повествует о жизни и творчестве одного из самых известных артистов балета ХХ века Рудольфа Нуреева. Главные роли в спектакле исполняли танцовщики Владислав Лантратов и Светлана Захарова. Балет шёл на Исторической сцене Большого Театра. В спектакле есть сцены, воспроизводящие эпизоды из личной жизни Нуреева - он был гомосексуалом.
Как уточняет телеканал "Дождь", первоначально премьера планировалась на июль 2017 года, но была отложена до декабря. В Министерстве культуры России пояснили, что премьеру отложили после "долгого обстоятельного телефонного разговора" министра культуры Владимира Мединского с Уриным.
После премьеры балет подвергался критике за наличие якобы "гомосексуальных сцен", но речи о его полном изъятии из репертуара не шло.
- В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" для любых возрастов и аудиторий. Подобный закон уже действовал в России с 2013 года, но затрагивал он только несовершеннолетнюю аудиторию.
- Закон фактически запрещает любое упоминание негетеросексуальных отношений без их осуждения. После принятия закона цензуре подверглись СМИ, художественная и популярная литература, кино и музыка, в которых упоминались ЛГБТ-люди. Многие общественные организации, занимавшиеся помощью ЛГБТ-людям и просвещением, были вынуждены остановить свою работу.
- Постановщик балета Кирилл Серебренников - один из самых востребованных на мировой сцене российских режиссёров театра и кино. В 2022 году он уехал из России. До этого против Серебренникова и возглавляемой им "Седьмой студии" было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В июне 2020 года суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно, однако через два года снял с него судимость. Сам режиссёр заявлял о своей невиновности и считает дело сфабрикованным.
- После отъезда Серебренникова российские театры отменяли спектакли его авторства или исключали фамилию режиссёра из афиш и программок.
- После вторжения России в Украину Серебренников выступил с антивоенными высказываниями.
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