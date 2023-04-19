Большой Театр исключил из репертуара балет "Нуреев" Серебренникова

Большой Театр в Москве окончательно снял с репертуара балет "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил директор театра Владимир Урин. По его словам, некоторые сцены спектакля могли бы по новым законам быть расценены как так называемая пропаганда ЛГБТ.

При этом спектакль не шёл на сцене театра более года. В мае 2022 года, вскоре после отъезда Серебренникова из России, планируемые спектакли были отменены. Уже тогда Серебренников говорил, что труппе театра сообщали, что спектакль больше не выйдет на сцену. При этом он формально оставался в репертуаре.

На пресс-конференции, посвящённой планам Большого Театра на новый сезон, Урин заявил, что спектакль исключён из репертуара "в связи с подписанным законом, где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей". Урин уточнил, что решение было принято дирекцией театра сразу после подписания закона 5 декабря прошлого года.

Премьера балета состоялась в декабре 2017 году. Спектакль на музыку Ильи Демуцкого повествует о жизни и творчестве одного из самых известных артистов балета ХХ века Рудольфа Нуреева. Главные роли в спектакле исполняли танцовщики Владислав Лантратов и Светлана Захарова. Балет шёл на Исторической сцене Большого Театра. В спектакле есть сцены, воспроизводящие эпизоды из личной жизни Нуреева - он был гомосексуалом.

Как уточняет телеканал "Дождь", первоначально премьера планировалась на июль 2017 года, но была отложена до декабря. В Министерстве культуры России пояснили, что премьеру отложили после "долгого обстоятельного телефонного разговора" министра культуры Владимира Мединского с Уриным.

После премьеры балет подвергался критике за наличие якобы "гомосексуальных сцен", но речи о его полном изъятии из репертуара не шло.