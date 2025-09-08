Спецслужба Чехии: мы раскрыли белорусскую шпионскую сеть

Спецслужбы Чехии объявили о ликвидации в сотрудничестве со спецслужбами Румынии и Венгрии белорусской шпионской сети, действовавшей в Европе. Об этом заявила в понедельник чешская Служба безопасности и информации (BIS).

В Праге был объявлен персона нон грата сотрудник посольства Беларуси, которого чешские спецслужбы назвали "офицером разведслужбы, работавшим под дипломатическим прикрытием", а в Румынии был, как сообщила местная спецслужба, задержан бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб Молдовы, который, как утверждается, работал на Минск. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода.

Как говорится в сообщении BIS, разведывательную сеть в Европе создавал Комитет государственной безопасности Беларуси, который стремился наладить сеть агентов и сбора разведывательной информации. Глава МИД Чехии Ян Липавский написал в соцсети Х: "Благодарю BIS и чешскую дипломатию за разоблачение и наказание белорусских агентов, занимавшихся шпионажем. Мы не позволим агентам разгуливать по нашей стране и защитим Чешскую Республику". Имя дипломата, которому предписано в течение 72 часов покинуть Чехию, не называется.

Среди предполагаемых участников белорусской шпионской сети - бывший замглавы Службы разведки Молдовы (SIS). Румынская служба Радио Свобода подтвердила задержание 47-летнего высокопоставленного молдавского офицера, имя которого не называется, сотрудниками Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT). Его обвиняют в шпионаже в пользу Беларуси, он находится под следствием за совершение государственной измены путём передачи сведений, составляющих государственную тайну, отмечают "Настоящее Время" и Белорусская служба Радио Свобода.

Подозреваемый, как утверждается, за посдедний год дважды встречался с сотрудниками КГБ в столице Венгрии Будапеште.

В BIS отмечают, что белорусские агенты активно использовали возможность свободного перемещения дипломатов по Европе. В связи с этим глава чешской спецслужбы Михал Коуделка напомнил о чешском предложении "ограничить передвижение аккредитованных дипломатов из России и Беларуси в Шенгенской зоне". Это предложение обсуждается на уровне ЕС, консенсус пока не достигнут.

Реакции властей Беларуси - военно-политического союзника России - на сообщения спецслужб Чехии и Румынии пока не было.