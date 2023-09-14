Спортивного блогера Евгения Савина проверяют из-за интервью Собчак

Российские правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего футболиста и спортивного блогера Евгения Савина по статье о повторной дискредитации армии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, проверка ведется в связи с интервью, которое Савин дал Ксении Собчак. По данным телеграм-канала "Осторожно, новости", уголовное дело о повторной "дискредитации" армии на Савина уже завели. По статье о повторной дискредитации армии Савину может грозить лишение свободы на срок до пяти лет

В феврале суд в Москве уже штрафовал Савина на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.

После вторжения России в Украину Савин снял и опубликовал на своём ютьюб-канале антивоенный фильм. В нём украинские футболисты рассказывают о пережитом с начала российского вторжения. В описании к видео есть фраза: "Война, которую начала Россия, изменила судьбы каждого украинца". После публикации видео футбольному клубу, который принадлежит Савину, запретили тренировки на стадионе в Красногорске. От финансирования клуба отказались почти все спонсоры – сообщалось, что Савин продал свою квартиру, чтобы финансово поддержать команду. В мае 2022 года Савин уехал из России. Сейчас он живёт на Кипре, где зарегистрировал свою команду.

Интервью Савина Собчак вышло в апреле 2023 года. Вскоре после этого депутат Госдумы от "Единой России" Роман Терюшков обратился в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по статье о разглашении гостайны. Почему была выбрана именно эта статья, Терюшков не уточнил.