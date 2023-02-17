Футбольного блогера оштрафовали по статье о дискредитации армии

Российского спортивного блогера, бывшего футболиста Евгения Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Это максимальное наказание по вменённому ему пункту статьи.

В чём именно обвинили Савина, неизвестно. Судебное постановление о штрафе ещё не опубликовано. На суде Савин не присутствовал: в мае 2022 года он уехал из России.

После вторжения России в Украину Савин снял и опубликовал на своём ютьюб-канале антивоенный фильм. В нём украинские футболисты рассказывают о пережитом с начала российского вторжения. В описании к видео есть фраза: "Война, которую начала Россия, изменила судьбы каждого украинца". Фильм посмотрели более 1,5 миллиона раз.

После публикации видео футбольному клубу, который принадлежит Савину, запретили тренировки на стадионе в Красногорске. От финансирования клуба отказались почти все спонсоры – сообщалось, что Савин продал свою квартиру, чтобы финансово поддержать команду.

После эмиграции из России 38-летний Савин зарегистрировал свою команду на Кипре.