Футбольного блогера оштрафовали по статье о дискредитации армии

Российского спортивного блогера, бывшего футболиста Евгения Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Это максимальное наказание по вменённому ему пункту статьи.
В чём именно обвинили Савина, неизвестно. Судебное постановление о штрафе ещё не опубликовано. На суде Савин не присутствовал: в мае 2022 года он уехал из России.
После вторжения России в Украину Савин снял и опубликовал на своём ютьюб-канале антивоенный фильм. В нём украинские футболисты рассказывают о пережитом с начала российского вторжения. В описании к видео есть фраза: "Война, которую начала Россия, изменила судьбы каждого украинца". Фильм посмотрели более 1,5 миллиона раз.
После публикации видео футбольному клубу, который принадлежит Савину, запретили тренировки на стадионе в Красногорске. От финансирования клуба отказались почти все спонсоры – сообщалось, что Савин продал свою квартиру, чтобы финансово поддержать команду.
После эмиграции из России 38-летний Савин зарегистрировал свою команду на Кипре.
- Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине.
- Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии. По данным "Медиазоны", к середине декабря по статье о дискредитации было заведено более 5,5 тысяч дел.
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