Спрос на элитную недвижимость в Москве снизился из-за войны

В 2022 году спрос на покупку элитных квартир в Москве упал на 44%, на их аренду – снизился на 18%. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на данные агентств недвижимости.

Средний бюджет спроса на элитное жильё, почти половина которого находится в центре Москвы, за год снизился до 217 тысяч рублей в месяц, а в декабре упал до 175 тысяч, что на 35% ниже среднего ежемесячного бюджета в 2021 году.

За год в Москве было совершено 900 сделок по покупке элитного жилья – по сравнению с более 1600 в прошлом году.

Среди причин снижения спроса после российского вторжения в Украину эксперты из агентств недвижимости называют неопределённость, из-за которой "многие покупатели заняли выжидательную позицию" или отказались от сделок, а также "возможность релокации семьи и бизнеса за границу", которой воспользовалась часть обеспеченных россиян.

При этом отмечается, что число элитных квартир в Москве для сдачи в аренду выросло на треть сразу после начала войны, после этого оно плавно увеличивалось, а после объявления мобилизации россиян на войну выросло ещё на 8%.